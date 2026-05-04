IARMAROC la Sat revine la Cluj-Napoca cu cea de-a treia ediție

Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca va găzdui, în perioada 15–17 mai 2026, cea de-a treia ediție a festivalului IARMAROC la Sat – Festivalul Creației și Artelor, un eveniment dedicat artei, meșteșugurilor, muzicii și întâlnirii dintre oameni, într-un cadru inspirat de spiritul satului tradițional.

După primele două ediții, care au adunat peste 14.000 de participanți, organizatorii – IARMAROC.com și Asociația pentru Inovare Artistică, cu sprijinul AFCN – pregătesc o nouă ediție, cu un program diversificat și numeroase elemente de noutate.

Timp de trei zile, publicul va putea descoperi peste 100 de branduri independente din întreaga țară, reunite în zone curatoriate de târg, alături de concerte acustice, muzică pe vinil, expoziții de ceramică, sculptură, fotografie și media interactivă, ateliere creative și activități dedicate copiilor.

Una dintre atracțiile ediției din acest an va fi Concursul de Ceramică „Cucuteni”, o inițiativă culturală ce aduce în prim-plan moștenirea uneia dintre cele mai vechi culturi europene. Zece finaliști selectați la nivel național vor prezenta lucrări inspirate din simbolistica vizuală cucuteniană, reinterpretată într-un limbaj artistic contemporan.

De asemenea, spațiul festivalului va fi transformat prin trei instalații textile de mari dimensiuni, concepute special pentru Parcul Etnografic, care vor redefini vizual principalele zone ale evenimentului și vor oferi vizitatorilor experiențe artistice inedite.

Organizatorii propun și în acest an conceptul „Șezătoarea cu Merinde”, un spațiu comun dedicat întâlnirii și comuniunii, unde vizitatorii vor putea gusta produse locale – de la vin artizanal și siropuri, până la brânzeturi, patiserie și alte bunătăți pregătite de producători români.

Festivalul va fi deschis vineri, 15 mai, începând cu ora 14:00, iar sâmbătă și duminică de la ora 10:00, programul urmând să se încheie zilnic la ora 21:00.

Copiii sub 14 ani, seniorii peste 65 de ani și persoanele cu dizabilități vor avea acces gratuit.