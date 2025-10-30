Iașul devine, la început de noiembrie, capitala cinematografiei spirituale: Festivalul Internațional de Film „Quo Vadis”, ediția a II-a

În perioada 1–5 noiembrie 2025, Iașul găzduiește cea de-a doua ediție a Festivalului Internațional de Film „Quo Vadis”, o manifestare unică în România, dedicată cinematografiei inspirate de credință, valori creștine și experiențe spirituale profunde.

Un festival al luminii și al iertării

Tema acestei ediții este „#Iertare”, iar întreaga selecție de filme și evenimente explorează puterea transformatoare a iertării și redescoperirea sensului prin artă. Festivalul își propune să arate cum filmul poate deveni o poartă către înțelegerea suferinței, iubirii și renașterii interioare.

Deschiderea oficială

Evenimentul de deschidere va avea loc vineri, 1 noiembrie, de la ora 16:00, la Ateneul Național din Iași, în prezența Preasfințitului Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

Proiecții și invitați de prestigiu

Pe durata celor cinci zile, publicul este invitat să participe la 21 de proiecții din Statele Unite, Germania, Spania, Israel, Italia, Serbia, Marea Britanie și România – unele în premieră europeană, altele în premieră națională.

Printre invitații speciali se numără:

Andrei A. Tarkovski , fiul celebrului regizor rus Andrei Tarkovski;

Josh David Jordan , regizorul filmului „Nebun pentru Hristos” (SUA, 2025);

Juan Manuel Cotelo , autorul emoționantului film „Cel mai mare dar”;

Vlad Păunescu, regizorul peliculei „Scara”, inspirată din biografia actorului Dragoș Pâslaru, devenit ulterior Părintele Valerian Pâslaru.

Filme de neratat

Printre titlurile care vor fi proiectate se numără:

„Nebun pentru Hristos” – o poveste despre curaj și credință, avându-l în rol principal pe Matthew Posey;

„Cei 21” – un film de animație impresionant despre martiriul celor 21 de creștini copți uciși în Libia, în 2015;

„Andrei Tarkovski. O rugăciune cinematografică” și „Andrei Rubliov. Amintiri despre film” – documentare realizate de Andrei A. Tarkovski (fiul);

„Scara” – o meditație cinematografică despre suferință, pocăință și iertare.

Conferințe, expoziții și întâlniri cu publicul

Festivalul propune și conferințe, expoziții de fotografie și sesiuni live talk cu regizori și producători. Printre momentele speciale se află conferința susținută de Mina Radović despre prezența simbolurilor creștine în filmele moderne, precum și expoziția de fotografie „Reîncadrând spațiul. Filmul ca istorie”, semnată de Milja Radović.

Toate evenimentele se vor desfășura la Ateneul Național din Iași și în spațiile Ansamblului Mitropolitan din Iași.

Acces liber la proiecții

Participarea la festival este gratuită, prin rezervarea locurilor pe site-ul oficial quo-vadis.ro