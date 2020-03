Icoana făcătoare de minuni de la Mănăstirea Rohia a ajuns la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare

Joi, 5 martie 2020, în a patra zi din Postul Sfintelor Paşti, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a venit în întâmpinarea Icoanei făcătoare de minuni „Maica Domnului Îndurerată” de la Mănăstirea Rohia, care a fost adusă în procesiune la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, pentru a fi pusă spre închinare miilor de credincioşi care vor trece pragul Catedralei în întâmpinarea şi cu ocazia Duminicii Ortodoxiei. După închinarea la icoană, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat, în sobor de preoţi şi diaconi, Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul şi Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfinţite. Catedrala a fost arhiplină de credincioşi, veniţi să întâmpine Icoana Făcătoare de Minuni de la Mănăstirea Rohia, între ei mulţi tineri elevi şi studenţi, precum şi copii.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a rostit un cuvânt de învăţătură despre frumuseţea rugăciunilor din Postul Mare:

Această primă săptămână a Postului Mare este mult iubită de credincioşi şi Biserica aduce în faţa lor, în ochii, în mintea, în inima şi sufletul lor toate frumuseţile ei nemuritoare, unice şi veşnice, a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Acestea sunt frumuseţile slujbelor Postului celui Mare şi Sfânt: Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul şi Liturghia Darurilor înainte Sfinţite, unice în toată creştinătatea. Le spuneam ieri la Mănăstirea Rohia credincioşilor care au fost la slujbă că, din păcate, înainte de 1990 şi, poate chiar după 1990, neavând condiţiile necesare, părinţii slujitori la Sfintele Altare nu au săvârşit aceste slujbe aşa cum se cuvine, nearătându-le în acest fel credincioşilor lor frumuseţea Ortodoxiei şi diferenţa între cealaltă vreme a anului şi Postul cel Mare. Iar unii credincioşi, mai iubitori, care simt nevoia să se roage nu doar duminica şi în sărbătorile însemnate cu cruce roşie în calendar, care ar simţi nevoia să se roage mai frecvent în perioada Postului Mare, dacă preoţii nu le-au oferit aceste slujbe, au derapat, s-au rătăcit şi i-am pierdut, pentru că nu am făcut ceea ce trebuia. Dacă părinţii Bisericii ar fi făcut cu conştiinţă adevărată toate aceste slujbe, mult mai mulţi credincioşi am avea la biserică în Postul Mare. Noi am început în 2003, când am deschis Catedrala şi am adus atmosfera de la Rohia, din Muntele cel Sfânt, unde s-a nevoit Înaltpreasfinţitul Justinian şi părintele Serafim şi am urmat noi, şi am multiplicat-o şi se vede, şi se simte, şi se trăieşte intens şi cu mult folos. Pentru că, repet, aceasta este frumuseţea Ortodoxiei, credinţa noastră. Nu-i teorie, nu-i filozofie, nu-i doar teologie şi teologhisire. Este viaţă, și trăire.