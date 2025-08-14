„Icoana Maicii Domnului, oglinda prin care Îl vedem pe Dumnezeu” – Arhim. Dumitru Cobzaru, la hramul Mănăstirii Nicula

Mănăstirea Nicula și-a continuat, joi dimineață, programul de rugăciune dedicat Praznicului Adormirii Maicii Domnului. Slujbele au început la ora 7:00, cu Acatistul Maicii Domnului și Slujba Ceasurilor, urmate, de la ora 8:00, de Sfânta Liturghie, oficiată în sobor de preoți și diaconi, avându-l ca protos pe Arhimandritul Dumitru Cobzaru, exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului.

După Sfânta Liturghie, părintele exarh a rostit un cuvânt de învățătură în care i-a îndemnat pe credincioși să o cunoască pe Maica Domnului mai ales în viața ei, nu doar în adormirea ei:

„Nu vreau să vă vorbesc despre moartea, despre adormirea Maicii Domnului, ci despre viața ei. Pentru că viața ei este cea care ne dă nouă viață. Și pentru că ea, în moarte, este pururea vie, precum și la naștere – pururea fecioară. Maica Domnului este prezentă în viața noastră prin viața ei. Ne-am putea noi închipui lumea în care trăim, credința noastră și viața noastră fără ea, fără Maica Domnului? Nu s-a putut închipui nici Dumnezeu fără ea. Dumnezeu din veci a hotărât această viață a Fecioarei Maria. Și atunci, dacă Dumnezeu a hotărât din veci, înseamnă că umanitatea, dar și cerul lui Dumnezeu, îngerii Lui, lumea nevăzută, și noi – lumea văzută – nu putem face abstracție de Maica lui Dumnezeu.”

El a vorbit și despre icoana făcătoare de minuni de la Nicula, pe care a numit-o „o oglindă prin care Îl vedem pe Dumnezeu”:

„Noi, la Mănăstirea Nicula, zicem că este icoana Maicii Domnului. Așa și este, dar cine este pe brațele ei? Este Fiul lui Dumnezeu, însuși Dumnezeu. Așadar, icoana Maicii Domnului nu este altceva decât o oglindă prin care vedem pe Dumnezeu însuși. De altfel, în Sfânta Evanghelie, când Apostolul Filip îl întreabă pe Mântuitorul: Doamne, arată-ne pe Tatăl, El îi răspunde: Filip, de atâta vreme ești cu Mine și nu ai cunoscut că Tatăl este întru Mine și Eu întru Tatăl? Așa și noi, privind icoana Maicii Domnului de la Nicula, privim icoana Fiului ei. Adică Îl vedem pe însuși Dumnezeu.”

În continuare, părintele a arătat că fiecare creștin, indiferent dacă este bărbat sau femeie, este chemat să devină „purtător de Dumnezeu” în inima și viața sa:

„Avem această șansă, această posibilitate, avem maternitate duhovnicească. Fie că suntem bărbați, fie că suntem femei, avem această calitate de a-L putea purta pe Dumnezeu în viața noastră, în inima noastră, în ființa noastră. Nu doar Maica Domnului a fost și rămâne Născătoare de Dumnezeu, ci și noi toți avem această chemare, pentru noi, pentru cei dragi ai noștri, pentru lumea întreagă.”

În încheiere, Arhim. Dumitru Cobzaru le-a oferit credincioșilor o imagine puternică, inspirată din icoana Adormirii Maicii Domnului: