Identități – prima expoziție de arte vizuale și recital de muzică clasică oferite de noua generație de muzicieni și artiști vizuali Tinere Talente

România are nevoie de artă!

2 martie 2023 – Publicul iubitor de artă și frumos este invitat la evenimentul de debut al noii generații de bursieri ai proiectului Tinere Talente. Identități, eveniment organizat de 10 ani de Fundația Regală Margareta a României, îmbină arta vizuală cu muzica clasică și face parte dintr-o serie de acțiuni de promovare a 30 de tineri muzicieni și artiști vizuali aflați la început de drum, susținuți în dezvoltarea și afirmarea lor artistică pe parcursul anului 2023.

Expoziția de arte vizuale Identități poate fi vizitată în perioada 6-10 martie 2023, de luni până vineri, între orele 11.00 – 19.00, la Elite Art Gallery din București (Piaţa Naţiunilor Unite nr. 3-5, Bl. B2, parter).

Lucrări de pictură, grafică, arte textile, fotografie, xilogravură, linogravură, instalații textile sau de obiect, realizate de bursierii proiectului, pot fi admirate în cadrul expoziției. Talentul, potențialul și mesajul artistic ale celor 15 bursieri artiști vizuali sunt oferite publicului prin expunerea lucrărilor semnificative prin care s-au identificat și diferențiat în fața juriului care i-a selectat ca bursieri anul acesta, compus din personalități din mediul artistic și academic, precum prof. univ. dr. Carmen Apetrei – grafician, Ileana Dana Marinescu – artist vizual, lect. univ. dr. Sergiu Chihaia – artist vizual și Andrei Tudoran – pictor.

Vernisajul expoziției de arte vizuale are loc luni, 6 martie, începând cu ora 18.00, curator al expoziției fiind Ana Neagoe. Atmosfera evenimentului va fi întregită de un moment muzical – Mica Rapsodie spaniolă de Ferdinand Rebay – în interpretarea noilor bursieri Tinere Talente: Raluca Ciula – clarinet, Ștefania Turcu – vioară și Ioan Bănescu – chitară.

Identități se va încheia vineri, 10 martie, la Elite Art Gallery din București, cu un recital de muzică clasică susținut de tinerii bursieri muzicieni, începând cu ora 18.00. Ioan Bănescu – chitară, Ioana Mureșan – harpă, Isabela Stănescu – canto, Ștefania Turcu – vioară, Emilia Tudorache – canto, Andreea Mihalache – violă, Alexandra Barbosa – oboi și Julia Coteanu – violoncel vor interpreta lucrări din repertoriul lui F. Schubert, B. Andres, N. Paganini, H. Villa-Lobos, Franz Neuhofer și Franz Krommer. Programul muzical a fost atent ales și pregătit sub îndrumarea doamnei Verona Maier – pianist, mentor al proiectului Tinere Talente. Tinerilor muzicieni li se va alătura invitatul special, violoncelist Cornelius Zirbo, fost bursier al programului Tinere Talente.

Accesul la evenimente este liber.

„Identități este momentul în care fiecare tânăr artist își etalează identitatea artistică și se prezintă în noua calitate de bursier al programului național Tinere Talente, printr-o expoziție, dar și printr-un recital de muzică clasică.

Aflat la a 10-a ediție, evenimentul a promovat până în prezent peste 300 de tineri talentați, o parte dintre ei sunt astăzi nume cunoscute pe scenele internaționale, expun în galerii de artă și își continuă cariera în domeniul artistic ales”, declară Gabriela Iordache, coordonator al programului Tinere Talente.

Începând din februarie a.c., în urma unei proces complex de selecție, realizat de un juriu de specialitate compus din personalități din mediul artistic și academic, 30 de artiști cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani, care studiază la instituțiile de învățământ vocațional din țară și care nu dispun de resurse financiare, au devenit bursieri ai programului Tinere Talente, ediția 2023. Pe parcursul anului, aceștia beneficiază din partea Fundației Regală Margareta a României de burse, sesiuni de mentorat intergenerațional și masterclass-uri, precum și de acțiuni de promovare a talentului și lucrărilor artistice.

Numele celor 15 tineri muzicieni și 15 artiști vizuali, care au devenit bursierii programului Tinere Talente 2023, în lista de aici.

Despre programul Tinere Talente

Mulți copii talentați provin din familii ale căror posibilități financiare nu le permit să-și urmeze talentul. Astfel, România pierde în fiecare an zeci de tineri talentați, care altfel ar putea deveni ambasadori culturali. Programul național Tinere Talente a debutat în anul 2009 cu scopul de a sprijini și promova tinerii artiști talentați care provin din familii cu venituri reduse și care au nevoie de sprijin financiar pentru a-și atinge adevăratul potențial și a-și exprima talentul. Ceea ce diferențiază programul Tinere Talente de alte proiecte care oferă burse este abordarea holistică, centrată pe dezvoltarea și afirmarea acestor artiști în devenire. Pe lângă sprijinul financiar, tinerii primesc îndrumarea unor mentori valoroși, pregătire prin masterclass-uri și au oportunități de promovare foarte importante, toate acestea creând o platformă de lansare în cariera artistică. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.tineretalente.org. Programul național Tinere Talente este susținut de parteneri și sponsori, dar și prin donații realizate prin SMS la 8864 cu textul ARTĂ, prin care publicul poate dona 4 Euro lunar, susținând astfel bursele pentru tinerii talentați, pentru viitorul artistic al României.

Despre Fundația Regală Margareta a României

Fundația Regală Margareta a României a fost înființată în 1990 de către Regele Mihai I al României și Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei române. Cu o activitate de 33 de ani, Fundația Regală Margareta a României sprijină copii, tineri și vârstnici prin intervenții durabile, bazate pe schimbul de experiență și valori între generații. De-a lungul timpului, Fundația s-a implicat în numeroase proiecte sociale, culturale şi de susținere a educației şi talentului artistic. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.frmr.ro.

Despre Elite Art Gallery

Din 2003 ELITE ART GALLERY prezintă publicului expoziții de artă contemporană, expunând artiști români reprezentativi. Expoziții concepute inițial cu lucrările realizate în tabăra de Artă de la Balcic, au fost extinse spre multiple teme și proiecte artistice. Ca parte a Asociației ELITE ART CLUB UNESCO, ELITE ART GALLERY și-a construit în toți acești ani un portofoliu solid cuprinzând expoziții, competiții artistice dedicate tinerilor artiști și alte proiecte adiacente. Asociația implementează proiecte în domeniul artelor vizuale și muzicii, dar și proiecte educaționale, prin care contribuie la susținerea tinerilor artiști. Acest proiect găzduit de Elite Art Gallery și implementat de Fundația Regală Margareta a României este unul dintre ele.