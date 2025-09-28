Ierarhii ortodocși ai Clujului, la Blaj: omagiu pentru Cardinalul Lucian Mureșan

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Clujului, s-au recules duminică după-amiază, 28 septembrie 2025, în fața sicriului Preafericitului Cardinal Lucian Mureșan, Arhiepiscopul Greco-Catolic de Alba Iulia și Făgăraș și întâistătătorul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, depus în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj.

Cei doi ierarhi au depus un buchet de flori și au aprins câte o lumânare, iar Mitropolitul Andrei a scris în cartea de condoleanțe.

Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a transmis un mesaj de condoleanțe întregii comunități greco-catolice, subliniind prețuirea și respectul pentru personalitatea celui care a fost păstorul și îndrumătorul acestei Biserici.

La ieșirea din Catedrală, Mitropolitul Andrei s-a întâlnit cu mai mulți episcopi greco-catolici și cu Nunțiul Apostolic în România și Republica Moldova, Excelența Sa Giampiero Gloder.

Cardinalul Lucian Mureșan a trecut la Domnul în data de 25 septembrie, iar slujba înmormântării a fost oficiată luni, 29 septembrie, în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj.

Mai multe fotografii AICI

Autor: Darius Echim / Mitropolia Clujului

Foto credit: Costin Oprean / Arhieparhia Blaj