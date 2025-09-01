Iluzia progresului: când bunăstarea înlocuiește sensul

Rubrica are drept obiectiv consolidarea armoniei în familie , dobândirea unui echilibru interior suveran (de către fiecare om) și reconcilierea cu propriul trecut, toate încununate de dorința de a ajunge la o experiență a lui Dumnezeu iluminatoare, terapeutică și sfințitoare. Toate acestea, realizate cu o convingere de nezdruncinat: la fericire ajungem numai prin dragoste!

Drept urmare, constată că oamenii suferă pentru că trăiesc în afara propriului sine, metabolizând greșit evenimentele exterioare ; antidotul la suferință este raportarea corectă la provocările vieții, prin „construcția” unei personalități duhovnicești, care convertește negativul în pozitiv și răul în bine. Pentru aceasta este nevoie însă de o sensibilitate aparte față de Transcendență, pe care doar Biserica o face accesibilă.

Rubrica noastră „Călătorie în adâncurile sinelui” ne invită să ne privim pe noi înșine cu ochii lui Dumnezeu (de obicei o facem privindu-ne cu propriii ochi sau cu cei ai semenului). Ea este inspirată din gândirea psihanalitică occidentală (al cărei exponent de vârf este psihiatrul italian Giacomo Dacquino, ale cărui cărți ne călăuzesc tematic și metodologic), dar reașează paradigmele psihoterapeutice în context ortodox , pentru publicul românesc.

Într-o eră dominată de tehnologie, abundență materială și confort aparent, ideea de „progres” a fost ridicată la rangul de nouă religie seculară. Totuși, în spatele acestei ascensiuni, se ascunde o criză tăcută: pierderea reperelor spirituale și a sensului profund al existenței. Societatea contemporană pare să ofere totul – mai puțin răspunsuri la întrebările esențiale ale omului. În locul unei evoluții armonioase, asistăm la o polarizare a conștiinței, în care căutarea sensului este deturnată spre forme sincretice de spiritualitate, uneori periculoase. Vom vedea astăzi cum iluzia progresului maschează o profundă criză de sens și cum acest gol spiritual generează pseudo-soluții, de la cultul tehnologiei până la grupări religioase marginale.

Unele dintre aceste mișcări revendică, în mod explicit, misiunea de a unifica toate religiile existente, prezentându-se ca un punct de sinteză spirituală. Altele susțin că dețin esența comună a tuturor tradițiilor religioase ale umanității, o „adevărată” cunoaștere originară, pierdută sau distorsionată în formele instituționale consacrate. În fine, există și curente care își propun realizarea unei societăți ideale, animate de principii morale și spirituale superioare.

Aceste forme sincretice includ influențe orientale, practici de tip „psiho–spiritual” și noi forme de cult. O expresie aparte a acestui fenomen este Mișcarea Raëliană, fondată de francezul Claude Vorilhon.Promovând ideea că umanitatea a fost creată de extratereștri, Raël propune un nou sistem de credințe care îmbină spiritualitatea, știința și libertinajul sexual. Deși se prezintă ca o alternativă foarte modernă, această mișcare ridică întrebări serioase privind natura autentică a unei spiritualități sănătoase și respectul față de autonomia individuală.

Raël (Claude Vorilhon), întemeietorul Mișcării Raëliane (Franța, anii ’70–prezent), a fost un fost jurnalist francez care pretindea că a fost contactat de extratereștri (Elohim), fondând o religie bazată pe știință și inginerie genetică. El promova clonarea umană, sexualitatea liberă, și venerarea liderului ca profet. Fenomenul ilustrează cum tehnologia și spiritualitatea falsificată se pot combina în forme extreme de sincretism, constituind exemplul perfect de spiritualitate sincretică, „universalistă”, dar bazată pe pseudoștiință și control simbolic.

În anul 2024, Raël avea 77 de ani și era încă în viață. Locuiește în Japonia, mai exact în Okinawa, unde continuă să conducă Mișcarea Raëliană și să răspândească mesajul său despre Elohim, extratereștrii creatori ai omenirii. Iată principalele sale implicări publice din prezent: seminarii, interviuri și conferințe (pentru a promova doctrinele raëliene și proiectele sale de prozelitism); managementul Mișcării Raëliene (continuă să fie liderul (Planétaire guider) al organizației), care are centre active în mai multe țări, inclusiv Franța, Canada, Japonia, Burkina Faso și Slovenia; susține „geniocrația” ca sistem alternativ de guvernare bazat pe merit, promovează clonarea umană ca mijloc de imortalitate și organizează campanii pentru drepturi LGBT (prin ARAMIS) și anti-FGM (prin Clitoraid). În Franța, mișcarea este clasificată ca „sectă periculoasă” printr-un raport parlamentar din 1995 și este sub observația autorităților anti-secte.

Totuși, aceste ambiții colective par, uneori, să ignore un aspect esențial al transformării sociale durabile: necesitatea unei metamorfoze interioare autentice la nivel individual. Fără o evoluție psihică profundă, care să reconfigureze valorile, conștiința și comportamentele personale, proiectele de regenerare externă a societății riscă să rămână utopice, lipsite de fundament real.

Pe fondul crizei religiei instituționalizate, în societățile de origine creștină și, în general, în spațiul cultural occidental, asistăm la o proliferare a unor forme sincretice de spiritualitate. Acestea includ influențe orientale, practici de tip „psiho–spiritual” și noi forme de cult, adesea subsumate fenomenului „noilor mișcări religioase”. Potrivit unor estimări realizate de specialiști în domeniu, la nivel global există aproximativ 20.000 de astfel de grupări. În Italia, date furnizate de un centru de cercetare dedicat noilor religii (cu sediul la Torino) indică existența a circa 500 de asemenea mișcări. Cu toate acestea, gradul de adeziune rămâne relativ redus: doar aproximativ 2% din populația italiană declară apartenență sau afinitate față de aceste curente spirituale alternative. În România, aderența este mai redusă.

Prin contrast, în Japonia fenomenul are o amploare considerabil mai mare. Aici, se estimează că aproximativ 20% din populație aderă la astfel de mișcări religioase, reflectând o deschidere culturală diferită față de pluralismul religios și o altă relație istorică cu sacralitatea non-instituțională. În Japonia, formele de religiozitate sincretică au atins uneori un caracter extrem. Cazul lui Shoko Asahara, liderul sectei Aum Shinrikyō, este grăitor: sub masca unei doctrine spirituale ce combina yoga, escatologie creștină și fizică cuantică, el a orchestrat un atac terorist asupra metroului din Tokyo (anii ’80–’90). Acest episod tragic exprimă, în mod radical, deriva potențială a unei căutări spirituale fără busolă critică. Atacul a avut loc u cu gaz sarin în 1995, soldat cu 13 morți și mii de răniți.

Este relevant faptul că Japonia constituie un exemplu de societate ultradezvoltată material, dar spiritual fragmentată. Aici s-au născut multe mișcări sincretice cu accente violente. Aum promitea „mântuirea prin știință și meditație” într-o lume aflată în colaps sub aspectul orientării, dar rezultatul a fost dezastruos.

Adevărata problemă a progresului nu este dezvoltarea în sine, ci direcția în care este orientatădezvoltarea. Fără o metamorfoză interioară reală, fără o reconectare autentică la dimensiunea spirituală a ființei, civilizația riscă să se prăbușească sub greutatea propriilor descoperiri tehnologice.

Cazurile analizate arată că, în lipsa discernământului și a unui cadru de valori sănătos, dorința de sens poate cădea pradă iluziei, manipulării sau chiar violenței. Adevăratul progres începe acolo unde omul nu mai caută să controleze lumea, ci să se înțeleagă pe sine. Numai așa vom putea trece de la o lume de plastic la o umanitate cu suflet.