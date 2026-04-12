„Îmi place să spun că sunt ortodox.” | interviu cu actorul Florin Piersic

Florin Piersic – o întâlnire de suflet, în lumina Învierii

Într-o zi a luminii și a bucuriei, în care creștinii din întreaga lume sărbătoresc biruința vieții asupra morții, am avut bucuria de a vă aduce în inimă și în case un dialog cu o personalitate care, de-a lungul deceniilor, a luminat sufletele românilor. Un om al scenei și al trăirii autentice, un povestitor neîntrecut, un artist care a știut să împletească emoția cu rostul profund al vieții – Florin Piersic.

La 90 de ani, cu o viață bogată în amintiri, întâlniri și experiențe, invitatul nostru ne-a vorbit despre copilărie, despre sărbătoarea Paștilor de altădată, despre familie, credință și despre ceea ce rămâne, cu adevărat, important în trecerea noastră prin lume. Așa cum era de așteptat, întâlnirea cu Florin Piersic a fost o întâlnire cu emoția sinceră, cu nostalgia, cu bucuria de a povesti și de a dărui.

De la primele cuvinte, vocea sa inconfundabilă a umplut studioul de lumină. Nu doar o lumină a amintirilor, ci una vie, caldă, care te face să simți că ești parte din poveste. Pentru că, atunci când vorbește Florin Piersic, nu doar asculți – trăiești. Cu o sinceritate dezarmantă, marele actor a vorbit despre copilărie, despre rădăcini, despre oamenii care l-au format. Bunicii Lucia și Isidor, părinții Vera și Ștefan – nume rostite cu dragoste, cu recunoștință, cu acea emoție care nu poate fi mimată. În glasul său, fiecare amintire devenea vie, fiecare chip prindea contur. Am descoperit, dincolo de actorul pe care îl cunoaște o țară întreagă, omul. Un om care nu și-a uitat începuturile, care poartă în suflet publicul, familia, credința și care vorbește despre toate acestea cu o naturalețe care te cucerește.

„Sunt fericit că i-am dus pe părinții mei la Mormântul Sfânt”, ne-a mărturisit, printre altele, îndrăgitul actor Florin Piersic. A fost un dialog despre Paști, despre bucuria simplă și curată a copilăriei, despre sărbătoarea trăită în familie, cu liniște și lumină. Despre acele vremuri în care emoția nu era grăbită, iar bucuria nu avea nevoie de explicații. Dar, mai presus de toate, a fost o întâlnire despre oameni. Despre legături care nu se pierd, despre dor, despre recunoștință și despre darul de a rămâne, dincolo de timp, aproape de cei care te ascultă.

„Cele mai frumoase momente, sunt cele în care simți iubirea publicului”, mai spune Florin Piersic. La final, rămâne un sentiment greu de pus în cuvinte – acela că ai fost martor la ceva autentic. Că ai primit, pentru câteva clipe, o fărâmă din sufletul unui om care a știut, de-a lungul vieții, să dăruiască emoție. Iar pentru noi, la Radio Renașterea, această întâlnire nu a fost doar un interviu. A fost o bucurie. O onoare. Și, mai ales, o amintire care va rămâne.