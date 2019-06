Impactul catehezei și al predicii asupra generației digitale, în atenția pr. lect. dr. Liviu Vidican-Manci, doctor în Teologie pentru a doua oară

Photo Credit To Darius Echim

Joi, 20 iunie 2019, în Aula Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, în prezența a trei ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, a fost prezentată, în susținere publică, o teză de doctorat, la disciplina Omiletică-Catehetică, intitulată „Impactul catehezei și al predicii asupra «generației digitale» prin utilizarea noilor tehnologii ale informației și comunicării”.

Autorul tezei de doctorat este pr. lect. univ. dr. Liviu Vidican-Manci, cadru didactic titular al Facultății de Teologie Ortodoxă și directorul Seminarului Teologic Ortodox din municipiu, care a primit pentru a doua oară titlul ştiinţific de doctor în Teologie, după ce în anul 2012 a obținut titlul de doctor la disciplina Istoria Bisericii Universale.

Lucrarea a fost realizată în cotutelă, sub îndrumarea a doi conducători de doctorat: pr. prof. univ. dr. Vasile Gordon de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București și prof. univ. dr. Nicolae-Adrian Opre, decanul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației din Cluj-Napoca.

Componența comisiei de doctorat a fost următoarea: Președinte: pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca; Referenți: prof. univ. dr. Carmen-Maria Bolocan (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași); pr. conf. univ. dr. Nicușor Beldiman (Universitatea din București) și arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca).

Conform metodologiei, membrii comisiei și îndrumătorii de doctorat au dat citire referatelor și au adresat întrebări pe marginea temei.

La eveniment au participat: Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Preasfințitul Vasile Someșanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Clujului și Preasfințitul Teofil de Iberia, Arhiereul-vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei. Ierarhii au apreciat subiectul atât de actual și necesar al lucrării, felicitând autorul pentru munca depusă și pentru deschiderea pe care a arătat-o spre acest tărâm extrem de important pentru societatea contemporană.

De asemenea, au fost prezenți reprezentanți ai Centrului Eparhial, colegi de la cele două instituții de învățământ teologic, membrii familiei, prieteni, precum și alți invitați.

La finalul susținerii, membrii comisiei au acordat candidatului la titlul de doctor în Teologie, calificativul „Excelent” cu „Summa cum laude”, cea mai înaltă distincție academică conferită la absolvirea unor cursuri universitare.

Evenimentul academic s-a încheiat cu jurământul de credinţă şi de fidelitate faţă de Biserica strămoşească, depus de noul doctor în Teologie, pr. dr. Liviu Vidican-Manci, în capela facultăţii.

Înființarea Centrului de Cercetare, Inovare și Etică a Discursului Religios în Agora Virtuală și aducerea la aceeași masă a cercetătorilor din domeniul teologiei, psihologiei, științelor educației, științelor comunicării și din vastul domeniu IT, interesați de o prezență calitativă și morală a celor care vestesc Cuvântul lui Dumnezeu în mediul digital, se dorește a fi una din multele roade ale cercetării părintelui Liviu Vidican-Manci, autorul tezei de doctorat.

„Dincolo de bine și rău, de o analiză obiectivă științific, trebuie să subliniem că mediul digital e un tărâm pregătit să primească sămânța cea bună. Agora digitală este încărcată cu predicatori, cateheți, misionari dornici să propovăduiască mesajul lui Hristos, or, acest lucru este de perspectivă. Ne rămâne, la nivel universitar, să dezvoltăm strategii care să optimizeze această prezență a preoților și a teologilor, să aducă plus valoare și să aibă impactul calității, nu al cantității neapărat.

Ca un prim pas, și recunoscând că prin această cercetare nu am făcut decât să „zgâriem pământul”, adică am făcut o timidă incursiune în tărâmul digitalizării educației religioase, ne propunem înființarea Centrului de Cercetare, Inovare și Etică a Discursului Religios în Agora Virtuală (C2IEDRAV). Acest centru are ca obiectiv principal aducerea la aceeași masă a cercetătorilor din domeniul teologiei, psihologiei, științelor educației, științelor comunicării și din vastul domeniu IT, interesați de o prezență calitativă și morală a celor care vestesc Sfânta Evanghelie în mediul digital. Aici dorim să creăm mediul propice pentru proiecte în care să implicăm tinerii interesați de dezvoltarea acestui domeniu atât de important. Preocupările noastre nu vor intra în conflict cu ceea ce fac marile centre de presă și media ale Patriarhiei Române sau ale centrelor eparhiale, ci ar putea fi un laborator de cercetare ce va veni în ajutorul lor cu analize pertinente care vor asigura calitatea mesajului religios în virtual.”, după cum a concluzionat în rezumatul lucrării, pr. lect. Liviu Vidican-Manci, autorul tezei.