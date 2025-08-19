Radio Renașterea

Împărăția lui Dumnezeu este bunătate și înțelepciune | Sfantul Talasie Libianul

Vorbe de înțelepciune

Sfantul Talasie Libianul:

„Împărăția lui Dumnezeu este bunătate și înțelepciune. Cine le dobândește pe acestea, viețuiește în ceruri.”

