Împreună-lucrători în Biserică: cler și mireni în slujba comunității

Joi, 30 aprilie, la nivelul Protopopiatului Ortodox Român Cluj 1, s-a desfășurat procedura de desemnare a membrilor în Adunarea Eparhială. Ședința a fost condusă de Pr. Protopop Dan Hognogi și de Pr. Vicar Eparhial Dumitru Boca, acesta din urmă asigurând supravegherea canonică a procesului electoral.

Adunarea Eparhială reprezintă organul deliberativ central al unei eparhii, având un rol esențial în gestionarea vieții administrative, economice și social-misionare a Bisericii. În conformitate cu prevederile statutare, aceasta este alcătuită din membri clerici și mireni, aleși printr-un proces electoral care reflectă atât principiul reprezentativității, cât și pe cel al colaborării dintre slujitorii altarului și credincioșii laici.

Procesul de alegere a membrilor Adunării Eparhiale se desfășoară în cadrul circumscripțiilor ecleziale stabilite, implicând propunerea și validarea candidaților pe baza criteriilor de moralitate, implicare în viața Bisericii și competență. Clericii sunt aleși de către clerici, iar mirenii de către organismele reprezentative ale comunității parohiale, asigurându-se astfel o participare echilibrată la actul decizional.

În contextul actualului ciclu electoral, se remarcă realegerea Pr. Ioan Tănase Chiș pentru al doilea mandat consecutiv din partea clerului, fapt ce evidențiază încrederea acordată de corpul clerical și continuitatea activității sale în cadrul Adunării Eparhiale. Experiența acumulată în primul mandat constituie un element important pentru consolidarea stabilității instituționale și pentru eficientizarea procesului decizional.

De asemenea, din partea mirenilor au fost aleși, cu unanimitate de voturi, domnul Valentin Dorel Pojar, edilul Comunei Jucu, și doamna Anca Buzoianu (rector al UMF Cluj-Napoca), reprezentanți ai laicatului implicați activ în viața comunității bisericești. Alegerea acestora reflectă importanța participării credincioșilor laici în susținerea și dezvoltarea activităților eparhiale, contribuind prin expertiza și responsabilitatea civică la buna administrare a resurselor și proiectelor Bisericii.

Astfel, componența actuală a Adunării Eparhiale ilustrează atât principiul continuității, prin realegerea unor membri clerici, cât și pe cel al reprezentativității, prin implicarea activă a mirenilor. Această sinergie între cler și laicat rămâne fundamentală pentru împlinirea misiunii Bisericii în context contemporan.

Alegerea doamnei Anca Buzoianu, Rectorul Universitatii de Medicină și Farmacie, aduce în Adunarea Eparhială o expertiză științifică și managerială de înalt nivel. În contextul activităților social-filantropice ale Bisericii (îngrijirea bolnavilor, centre de asistență, consiliere medicală), un astfel de membru poate oferi sfaturi avizate și poate contribui la parteneriate solide între eparhie și sistemul medical. Dialogul dintre știință și credință într-o epocă în care se invocă adesea un fals conflict între medicină și religie, prezența unui rector medic în structura sinodală a Bisericii arată că există o complementaritate firească. Este un mesaj puternic: Biserica nu respinge știința, ci o integrează în viziunea sa despre om ca unitate trup-suflet.

Alegerea unui edil, în persoana domnului Valentin Dorel Pojar, primarul Comunei Jucu, implicat în mod concret în viața Bisericii, ca mirean în Adunarea Eparhială, are o semnificație multiplă, atât teologică, cât și social-administrativă. Prin implicarea unui edil, se subliniază că slujirea lui Hristos se face și prin responsabilități administrative și civice. Prezența lui în Adunarea Eparhială (organul deliberativ al eparhiei, format din clerici și mireni) asigură o punte între nevoile practice ale comunității și misiunea Bisericii, facilitând colaborarea în domenii precum cultură, educație, asistență socială sau restaurarea monumentelor istorice.

Un edil care face aceste lucruri aduce în Adunarea Eparhială o expertiză administrativă și o autoritate morală bazată pe fapte, nu pe simple declarații.

Alegerea doamnei Anca Buzoianu și a domnului Valentin Dorel Pojar semnalează o Biserică deschisă către lume, care apreciază competența profesională pusă în slujba comunității de credință. Este un exemplu de „mărturie” (martyria) în sfera publică.

Alegerea celor doi în Adunarea Eparhială reflectă un model de sinergie instituțională între Biserică și stat.

Firescul acestei colaborări vine din însăși tradiția creștină răsăriteană, care nu separă radical viața religioasă de cea publică, ci le vede în complementaritate.

Adunarea Eparhială continuă această tradiție sub o formă canonică modernă.

Așadar, nu este un pas revoluționar, ci reașezarea firescului într-o perioadă în care, după decenii de separare forțată, Biserica și statul învață din nou să colaboreze onest, fiecare în limitele sale.

Evenimentul electoral s-a desfășurat în Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din cartierul clujean Mănăștur, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, într-un cadru liturgic și administrativ care subliniază legătura dintre viața spirituală și responsabilitatea organizatorică a Bisericii.

La încheierea ședinței, Pr. Protopop Dan Hognogi a adresat participanților mulțumiri pentru prezență și implicare și i-a felicitat pe cei aleși.

