Împreună pentru Andrei: două operații urgente îi pot reda vederea unui copil de 7 ani

La doar 7 ani, Andrei, un băiețel din Cluj-Napoca, duce o luptă zilnică pentru o viață normală. Diagnosticat cu hidrocefalie congenitală și subluxație de cristalin, parcursul său depinde de terapii constante și intervenții medicale complexe.

Recent, medicii oftalmologi au stabilit o prioritate critică: Andrei are nevoie de două operații urgente la ochi (o corepraxie și o corecție optică). Aceste intervenții sunt esențiale pentru a-i salva vederea și pentru a-i oferi șansa de a vedea clar lumea din jur.

Din păcate, resursele familiei sunt epuizate. Pe lângă costul ridicat al acestor operații, Andrei are nevoie de susținere financiară pentru recuperarea sa zilnică, care include:

Kinetoterapie și înot terapeutic;

Logopedie și psihoterapie.

„Facem eforturi imense pentru recuperarea lui zilnică, însă aceste noi operații la ochi ne depășesc puterile. Pur și simplu nu mai facem față costurilor”, mărturisesc părinții băiețelului.

Orice gest de solidaritate, oricât de mic, reprezintă o cărămidă la temelia viitorului său. Împreună, îi putem oferi lui Andrei darul vederii și puterea de a continua lupta cu mai multă speranță.

Date pentru donații către familie:

REVOLUT

Beneficiar: Răzvan Dan Boca Oltean; IBAN: RO35REVO0000140496909552; Cod BIC/SWIFT: REVOROBB;

Cont RON: RO35 REVO 0000 1404 9690 9552;

Cont EUR: RO35 REVO 0000 1404 9690 9552;

Cont GBP: 88416836.

Povestea lui a fost deja făcută publică, este documentată și reală, dar încă nu a ajuns la toți cei care ar putea întinde o mână de ajutor. De aceea, ajutorul nu înseamnă doar bani. Înseamnă și distribuirea informației, un mesaj trimis mai departe printre cunoscuți. Ajută cum poți, dar nu rămâne indiferent!