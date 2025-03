Împreună reușim: O campanie care încălță speranța din sufletele copiilor – organizată de Asociația de Tineri Govora

În aceste zile de primăvară, în care ne pregătim cu toții pentru Învierea Domnului, în Cluj-Napoca se întâmplă un gest de iubire discretă, dar profundă. Este vorba despre campania „Împreună reușim – Încalță un copil de Paști!”, o inițiativă plină de suflet care, an de an, aduce un strop de speranță în viețile unor copii care trăiesc cu mai puțin decât am crede că este posibil.

Ajunsă la ediția a 11-a, campania a început în 24 martie și continuă până în 10 aprilie 2025, fiind organizată de Asociația de Tineri Govora, cu sprijinul Protopopiatului Ortodox Cluj I și al Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca.

În spatele acestei inițiative se află oameni simpli, dar cu inimile larg deschise, care, cu binecuvântarea Părintelui Protopop dr. Dan Hognogi, și sprijinul Părintelui Florin Ignat, își pun timpul, credința și dragostea în slujba binelui. Campania are ca obiectiv oferirea de încălțăminte nouă, șosete și dulciuri pentru aproximativ 100 de copii din satele aflate în grija protopopiatului.

„Fiecare copil care va primi o pereche de adidași și o punguță de dulciuri va ști că undeva, cineva s-a gândit la el cu drag. Poate nu pare mult, dar pentru un copil care merge desculț sau cu pantofi rupți, e o minune”, a spus cu emoție Camelia Racz, coordonatoarea campaniei.

Pentru cei care vor să se alăture acestei fapte bune, donațiile se pot face în contul:

Asociația de Tineri Govora

IBAN: RO76BTRLRONCRT0527047401

CUI: 42048551

cu mențiunea: „Împreună reușim”

Informații suplimentare:

Camelia Racz – 0746 781 236

Pr. dr. Dan Hognogi – 0745 637 187

Duminica, după Sfânta Liturghie, cei interesați pot lua legătura cu organizatorii chiar în biserică.

Într-o lume în care copiii nu ar trebui să aibă grija încălțărilor, ci doar a jocului și a viselor, această campanie reamintește că binele nu are nevoie de aplauze, ci doar de pași mici făcuți împreună.

Împreună reușim. Împreună încălțăm speranța.