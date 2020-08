„În casa și-n familia în care intră Hristos, aceasta devine Biserică”, a spus ecleziarhul Catedralei Mitropolitane la Nicula

FOTO: DARIUS ECHIM „Aiesta ar fi al 21-lea an de când vin la Mănăstirea Nicula”, spune mătușa Ioana Simeria. Are 87 de ani și este din Valea Moldovei, județul Suceava. Ne întâlnim an de an la hramul mănăstirii. Mereu stă lângă biserica veche de lemn, o înconjoară în...