Aniversări și comemorări

În data de 12 mai este sărbătorită Ziua Internațională a Asistenților Medicali

mai 12, 2026

Ziua Internațională a Asistenților Medicali este sărbătorită în data de 12 mai. Tema din acest an este „Asistenți medicali împuterniciți salvează vieți” (Empowered Nurses Save Lives) și pune accent pe sprijinirea acestei profesii.

Mesajul central al ediției din acest an subliniază că rolul asistenților medicali poate fi valorificat pe deplin doar prin sprijin profesional real, condiții de muncă echitabile și implicarea acestora în procesul decizional din domeniul sănătății.

Tematica este integrată în campania globală „Asistenții noștri. Viitorul nostru” (Our Nurses. Our Future), prin care Consiliul Internațional al Asistenților Medicali (ICN) evidențiază contribuția esențială a acestei profesii la protejarea sănătății populației și la consolidarea sistemelor medicale.

„Viziunea noastră presupune o comunitate globală care să recunoască, să sprijine și să investească în asistenți medicali și în asistență medicală pentru a conduce și a oferi sănătate pentru toți”, se precizează pe site-ul ICN.

În contextul provocărilor actuale din domeniul sanitar, inițiativa oferă un cadru de reflecție și dialog privind viitorul îngrijirilor medicale, atât la nivel național, cât și internațional.

Scurt istoric

Ziua Internațională a Asistenților Medicali este dedicată uneia dintre cele mai importante profesii din domeniul sănătății. Data a fost aleasă în memoria lui Florence Nightingale, considerată întemeietoarea asistenței medicale moderne.

Sărbătoarea a început să fie marcată la nivel internațional în secolul trecut, iar din anul 1974 data de 12 mai a devenit reperul oficial al acestei zile. Anual, Consiliul Internațional al Asistenților Medicali pregătește materiale educaționale și de informare publică dedicate evenimentului.

Organizația reunește peste 130 de asociații naționale și reprezintă aproximativ 28 de milioane de asistenți medicali din întreaga lume. Ziua Internațională a Asistenților Medicali urmărește să evidențieze rolul esențial al îngrijirii medicale și importanța acestei profesii în societate.

Foto credit: Magnific

27 de ani de la trecerea la Domnul a Părintelui Ilarion Argatu

Arhimandritul Ilarion Argatu, mărturisitor în perioada regimului comunist, s-a născut pe 2 august 1913, în localitatea Valea Glodului, județul Suceava. S-a născut în familia preotului Alexandru și a Mariei Argatu, fiind unul dintre cei cincisprezece copii ai acestora,...

Acad. Dr. Ing. Horia Colan (11 mai 1926 – 24 iulie 2017)

Originar din Covasna (n. 11 mai 1926), Horia Colan a urmat studiile liceale la Arad și universitare la Timișoara, unde a absolvit, în 1941, cursurile Facultății de Electromecanică a Școalii Politehnice. Imediat după absolvirea facultății a devenit asistent...

9 mai: Ziua Europei

Dedicată unității europene, Ziua Europei este sărbătorită anual în data de 9 mai. Celebrarea acestei zile amintește de evenimentele din 9 mai 1950, când ministrul francez de externe Robert Schuman a propus crearea unei structuri capabile să ofere stabilitate și pace...