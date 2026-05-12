În data de 12 mai este sărbătorită Ziua Internațională a Asistenților Medicali

Ziua Internațională a Asistenților Medicali este sărbătorită în data de 12 mai. Tema din acest an este „Asistenți medicali împuterniciți salvează vieți” (Empowered Nurses Save Lives) și pune accent pe sprijinirea acestei profesii.

Mesajul central al ediției din acest an subliniază că rolul asistenților medicali poate fi valorificat pe deplin doar prin sprijin profesional real, condiții de muncă echitabile și implicarea acestora în procesul decizional din domeniul sănătății.

Tematica este integrată în campania globală „Asistenții noștri. Viitorul nostru” (Our Nurses. Our Future), prin care Consiliul Internațional al Asistenților Medicali (ICN) evidențiază contribuția esențială a acestei profesii la protejarea sănătății populației și la consolidarea sistemelor medicale.

„Viziunea noastră presupune o comunitate globală care să recunoască, să sprijine și să investească în asistenți medicali și în asistență medicală pentru a conduce și a oferi sănătate pentru toți”, se precizează pe site-ul ICN.

În contextul provocărilor actuale din domeniul sanitar, inițiativa oferă un cadru de reflecție și dialog privind viitorul îngrijirilor medicale, atât la nivel național, cât și internațional.

Scurt istoric

Ziua Internațională a Asistenților Medicali este dedicată uneia dintre cele mai importante profesii din domeniul sănătății. Data a fost aleasă în memoria lui Florence Nightingale, considerată întemeietoarea asistenței medicale moderne.

Sărbătoarea a început să fie marcată la nivel internațional în secolul trecut, iar din anul 1974 data de 12 mai a devenit reperul oficial al acestei zile. Anual, Consiliul Internațional al Asistenților Medicali pregătește materiale educaționale și de informare publică dedicate evenimentului.

Organizația reunește peste 130 de asociații naționale și reprezintă aproximativ 28 de milioane de asistenți medicali din întreaga lume. Ziua Internațională a Asistenților Medicali urmărește să evidențieze rolul esențial al îngrijirii medicale și importanța acestei profesii în societate.

