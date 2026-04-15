În data de 15 aprilie este sărbătorită Ziua Mondială a Artei

Ziua Mondială a Artei este celebrată anual la 15 aprilie. Sărbătoarea este dedicată recunoașterii rolului pe care arta și artiștii îl au în dezvoltarea culturii și a spiritualității la nivel global.

Data aleasă pentru această sărbătoare coincide cu ziua de naștere a lui Leonardo da Vinci, una dintre cele mai importante figuri ale Renașterii. Considerat un simbol al creativității și al libertății de exprimare, artistul italian a influențat profund multiple domenii, de la pictură și sculptură până la știință și inginerie.

Inițiativa instituirii Zilei Mondiale a Artei aparține Asociației Internaționale de Artă, care a propus marcarea acestei zile în cadrul Adunării Generale din 2011, desfășurată la Guadalajara, în Mexic. Prima ediție a fost celebrată un an mai târziu, în 2012.

Asociația Internațională de Artă este o organizație nonguvernamentală care colaborează oficial cu UNESCO și reunește artiști din diverse domenii ale artelor vizuale. Înființată în 1952, la Veneția, aceasta a luat naștere prin colaborarea mai multor state și asociații de artiști, având ca scop sprijinirea și promovarea creației artistice. Uniunea Artiștilor Plastici din România face parte din această structură internațională.

Cu prilejul acestei zile sunt celebrate principalele domenii artistice, de la arhitectură, pictură și sculptură, până la muzică, literatură și dans. Cinematografia, considerată cea de-a șaptea artă, a fost adăugată în secolul al 20-lea.

Arta bisericească

Arta bisericească îmbină frumusețea artistică cu spiritualitatea, având rolul de a transmite credința prin imagini sacre.

Icoanele sunt imagini sacre care redau chipuri ale lui Dumnezeu, ale lui Iisus Hristos, ale sfinților sau ale îngerilor, având atât un rol estetic, cât și unul liturgic.

Realizarea icoanelor respectă reguli stricte stabilite de tradiția bisericească, cunoscute sub numele de erminii. În iconografie, accentul nu cade pe personalitatea artistului, ci pe transmiterea mesajului spiritual, icoanele fiind privite ca o formă vizuală a Cuvântului lui Dumnezeu.

Icoanele împodobesc bisericile și locuințele, iar prin intermediul lor oamenii contemplă realitățile spirituale și stabilesc o legătură directă cu Dumnezeu și cu sfinții.

