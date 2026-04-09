În data de 8 aprilie 1829 a fost lansat „Curierul”, primul ziar în limba română

Primul ziar în limba română, „Curierul”, a apărut la București, în data de 8 aprilie 1829, deschizând drumul presei moderne în spațiul românesc.

Inițiativa i-a aparținut lui Ion Heliade Rădulescu, personalitate marcantă a culturii vremii, care a coordonat apariția ziarului și a fost implicat direct în redactarea acestuia. Un al doilea redactor al ziarului a fost Constantin Moroiu, jurist format în Occident.

Publicația avea patru pagini și era tipărită cu alfabet chirilic, specific epocii, însă unele ediții includeau și texte în limba franceză. Începând cu anul 1844, „Curierul Românesc” a trecut treptat la utilizarea alfabetului latin.

Încă de la început, ziarul a fost conceput ca un instrument adresat unui public larg, de la oameni politici și intelectuali până la cititori interesați de viața socială și economică.

Primul tiraj a fost de aproximativ 280 de exemplare, realizate la tiparnița Mitropoliei din București, într-un context în care infrastructura tipografică era limitată. Debutul publicației a fost unul dificil, atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar.

Ritmul de apariție al ziarului varia între ediții săptămânale și bisăptămânale, existând chiar o perioadă în care publicația a fost tipărită de cinci ori pe săptămână, semn al unui interes tot mai mare pentru presă.

Pentru a îmbunătăți condițiile de tipărire, Ion Heliade Rădulescu a adus tipografi de la Budapesta și a investit în dezvoltarea propriei tipografii, care a fost realizată în 1830, la București.

Conținutul „Curierului Românesc” era variat și adaptat contextului vremii: în perioada Postului Paștelui predomina tematica religioasă, iar în alte ediții erau publicate știri externe, informații despre invenții și articole literare.

Publicația a avut un rol cultural important, contribuind la formarea și consolidarea conștiinței naționale, într-o perioadă marcată de schimbări politice majore, precum sfârșitul dominației otomane și începutul administrației ruse în Țara Românească.

Ion Heliade Rădulescu a extins activitatea editorială prin suplimente precum „Muzeu național”, lansat în 1836, unde a fost introdusă inclusiv o rubrică de meteorologie. Totodată, a apărut și „Curier de ambe sexe”, în anul 1837, un ziar literar destinat mai ales femeilor.

Ziarul a a intrat în competiție cu publicația „Albina românească”, fondată la Iași de Gheorghe Asachi, rivalitate care a animat începuturile presei românești. Ambele publicații au avut însă o existență limitată, „Albina românească” încetându-și apariția în 1850, iar „Curierul Românesc” în anul 1859.

