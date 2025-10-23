„În dialog cu Filarmonica” – reflecții și perspective la finalul Toamnei Muzicale Clujene 2025

Vineri, 24 octombrie 2025, de la ora 12:30, la Turnul Croitorilor – Centru de Cultură Urbană din Cluj-Napoca, va avea loc întâlnirea intitulată „În dialog cu Filarmonica: muzica, artiștii, perspective și ecourile Festivalului Toamna Muzicală Clujeană 2025”, un eveniment de reflecție și bilanț cultural care încheie cea de-a 58-a ediție a prestigiosului festival organizat de Filarmonica de Stat „Transilvania”.

Moderată de dr. Silvia Sbârciu, managerul Filarmonicii, și de Erna Aletta Weghofer-Vad, director adjunct al instituției, masa rotundă reunește artiști, melomani, jurnaliști și reprezentanți ai mediului cultural clujean într-un dialog despre sensul și parcursul acestei ediții, care a adus pe scenele orașului peste o lună de muzică, emoție și excelență artistică.

Discuția își propune nu doar o sinteză a evenimentelor desfășurate, ci și o privire spre viitor – către direcțiile de dezvoltare și deschidere ale Filarmonicii de Stat „Transilvania”, care se află într-o perioadă de maturitate artistică și afirmare internațională. Evenimentul va aduce în prim-plan impactul cultural al festivalului, rolul instituției în viața muzicală a orașului și proiectele care se conturează pentru stagiunea 2025–2026. Prin acest moment de reflecție, Filarmonica de Stat „Transilvania” reafirmă importanța dialogului dintre artiști, public și comunitate, într-un spațiu deschis ideilor, experiențelor și continuității culturale.

Festivalul Toamna Muzicală Clujeană 2025 este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN). Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția AFCN, care nu este responsabilă de conținutul evenimentului sau de modul în care rezultatele vor fi utilizate.