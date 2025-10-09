În mijlocul întunericului văd, cutremurat, pe Hristos deschizându-mi cerul și privesc cum El însuși mă privește de acolo | Sfântul Simeon Noul Teolog

Sfântul Simeon Noul Teolog:

„Ce buze are putea descrie ce s-a petrecut cu mine și ce se petrece în fiecare zi? Ba chiar noaptea și în mijlocul întunericului văd, cutremurat, pe Hristos deschizându-mi cerul și privesc cum El însuși mă privește de acolo și mă vede aci jos, împreună cu Tatăl și cu Duhul în de trei ori sfânta lumină. Căci una este această lumină, și totuși se află în Trei. Și lumina este una și aceeași, și totuși în trei chipuri, deși e numai una. Și ea luminează sufletul meu mai strălucitor ca soarele și inundă duhul meu acoperit de întunecimi…”