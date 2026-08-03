În Postul Adormirii Maicii Domnului, în parohiile din Arhiepiscopia Clujului vor avea loc cateheze dedicate familiei, copiilor și tinerilor

În perioada Postului Adormirii Maicii Domnului, în toate parohiile din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului se va desfășura un amplu program catehetic dedicat familiei, copiilor și tinerilor. Inițiativa face parte din Programa Catehetică pentru anul 2026, elaborată de Sectorul Cultural al Arhiepiscopiei, prin Departamentul de Misiune și Cateheză, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

În fiecare seară în care va fi săvârșit Paraclisul Maicii Domnului, preoții sunt îndrumați să susțină cateheze pe teme actuale și de mare importanță pentru viața Bisericii și a societății, reunite sub titlul general „Familie, copii și tineri”.

În cadrul programului vor fi abordate teme precum rolul familiei în întemeierea rânduielii morale și spirituale a unui neam, disoluția familiei creștine, educația copiilor și a tinerilor, rugăciunea pentru tânăra generație, responsabilitatea dascălilor, grija episcopului pentru tineri și pentru viitorul Bisericii, catehizarea elevilor și a studenților, precum și misiunea pe care tinerii creștini o pot avea în societatea europeană.

Temele propuse urmăresc să răspundă provocărilor cu care se confruntă familia creștină și tânăra generație, abordând subiecte precum rolul familiei în formarea morală și duhovnicească a copiilor, responsabilitatea părinților și a dascălilor în educația tinerilor, grija Bisericii pentru generațiile tinere, precum și chemarea credincioșilor de a susține viitorul comunităților parohiale.

Programa catehetică este realizată în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine și al Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar – mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame, proclamate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru anul 2026. Materialele oferă preoților un sprijin practic pentru activitatea catehetică și includ, totodată, catehezele rostite de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei în cadrul programului „O seară cu Domnul Hristos și cu Preasfânta Sa Maică”, desfășurat la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.

Prin implementarea acestui program în toate parohiile eparhiei, Arhiepiscopia Clujului își propune să intensifice activitatea catehetică, să încurajeze schimbul de bune practici între comunitățile parohiale și să ofere credincioșilor prilejul unei aprofundări a credinței în această perioadă de pregătire duhovnicească pentru sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.