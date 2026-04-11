În pragul Sfintelor Paști, Mitropolitul Andrei i-a vizitat pe beneficiarii a trei centre de îngrijire din cadrul Arhiepiscopiei Clujului

În Vinerea și Sâmbăta Mare, 10-11 aprilie 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, i-a vizitat pe beneficiarii a trei centre de îngrijire din cadrul Arhiepiscopiei Clujului. Cu acest prilej, ierarhul le-a adresat sfaturi și îndemnuri duhovnicești, i-a binecuvântat și le-a oferit ouă roșii, cărți duhovnicești și iconițe cu Învierea Domnului.

În fiecare an, în preajma marilor sărbători, dar și cu alte ocazii, Părintele Mitropolit Andrei efectuează vizite la mai multe centre de îngrijire din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, exprimându-și astfel grija și compasiunea față de cei aflați în nevoie, precum și recunoștința pentru personalul care se ocupă de ei.

În Sfânta și Marea Vineri, 10 aprilie, ierarhul i-a vizitat pe bolnavii internați în cadrul Centrului de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca, precum și pe copiii internați la Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor” din Sânnicoară, care și-a deschis porțile pentru primii pacienți în data de 16 februarie 2026. În prezent, sunt internați 13 copii și adolescenți, urmând ca în perioada următoare să se ocupe și celelalte locuri disponibile, întrucât cererile înregistrare au fost foarte multe.

În Sâmbăta Mare, 11 aprilie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, însoțit de consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol, arhidiaconul Claudiu Grama, i-a vizitat pe vârstnicii găzduiți în Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice „Acoperământul Maicii Domnului” din Turda, județul Cluj.

Centrul oferă găzduire pe o perioadă nedeterminată, asistență medicală și îngrijire, asistență paliativă, consiliere psihologică, precum și activități de socializare și petrecere a timpului liber pentru un număr de 120 de persoane vârstnice, dintre care peste 65% sunt imobilizate la pat.

Centrul de la Turda a fost înființat în anul 2004, iar, pe lângă serviciile medicale și socio-medicale, care constituie serviciile de bază, persoanele asistate beneficiază de o gamă variată de activități culturale și de socializare, excursii și, nu în ultimul rând, consiliere spirituală. Zilnic, în capela Centrului se oficiază rugăciunea de dimineață și de seară, iar duminica și în sărbători se săvârșește Sfânta Liturghie, conform celor afirmate de directorul Centrului, părintele Vasile Știopei.

Scurt istoric

Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca este un proiect medico-social al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, care a fost inițiat în anul 2009, de către vrednicul de pomenire Episcop Vasile Flueraș, cu binecuvântarea Mitropolitului Bartolomeu Anania.

Construcţia aşezământului a fost continuată şi finalizată în timpul arhipăstoririi Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, sub coordonarea directă a Episcopului Vasile Flueraș (Someșanul), pe atunci Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Clujului.

Centrul este un proiect unic în zona Transilvaniei şi a fost sfinţit și inaugurat în data de 9 noiembrie 2012, în ziua de prăznuire a Sfântului Nectarie, când paraclisul Centrului a primit și o părticică din moaștele sfântului ocrotitor. Debutul activității medicale și primirea primului pacient a avut loc în data de 8 mai 2013.

Spitalul și-a deschis activitatea având un număr de 20 de paturi autorizate în regim de spitalizare continuă, în specialitatea îngrijiri paliative. Solicitările tot mai numeroase au făcut ca între anii 2016 și 2017 să fie autorizate încă un număr de 20 de paturi. În 2023, s-au depus actele pentru suplimentare cu 8 locuri, toate saloanele nou obținute fiind făcute pe seama schimbării de destinație și conformație/dotare a unor spații deja existente.

Centrul de îngrijiri paliative asistă anual, în mod gratuit, aproximativ 800 de pacienţi, acordând asistență medicală, spirituală, psihologică şi socială pacienților cu boli cronice progresive, în special oncologice, indiferent de etnie, statut social sau confesiune, atât la sediu, în regim de spitalizare continuă, cât și ambulatoriu. În cei 12 ani de la înființare au fost internați peste 7.800 de pacienți.

În prezent, unitatea medicală dispune de 48 de paturi, farmacie, un centru de zi, un paraclis şi o sală de conferinţe. Echipa este formată din aproximativ 50 de persoane: medici, farmacist, asistenți medicali, infirmieri, asistenți sociali, psiholog, preot și personal administrativ, în frunte cu directorul instituției, preotul dr. Bogdan Chiorean. Lor li se alătură constant peste 20 de voluntari, de diverse profesii.

Din anul 2018, în cadrul Centrului își desfășoară activitatea și cursurile Școală Postliceală Sanitară, care poartă numele aceluiași sfânt ocrotitor. Este a doua școală de profil aflată în subordinea Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului și Clujului, alături de Școala Postliceală Sanitară „Christiana”.

În prezent, dincolo de activitatea principală prin care instituția asistă pacienți cu boli cronice progresive în stadii avansate de boală, se desfășoară și o intensă activitate educațională. În cadrul Centrului există cursuri de calificare pentru infirmieri, pentru asistenți medicali generaliști (studii postliceale și de licență), pentru medici (studii de licență și programe complementare în vederea obținerii atestatului în îngrijiri paliative), iar, din luna octombrie 2021, stagii de practică pentru studenții mediciniști.

Extinderea centrului

În proximitatea Centrului, Consiliul Județean Cluj a pus la dispoziția Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, în mod gratuit, un teren necesar în scopul extinderii așezământului. În suprafață de 2250 de mp, terenul se află acum în proprietatea Eparhiei. Astfel, prin construirea unei noi clădiri adiacente, capacitatea Centrului se va dubla.

Un proiect devenit realitate – Centrul de îngrijiri paliative pediatrice

Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor” se află sub patronajul Asociației „Sfântul Nectarie” Cluj din cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului și Clujului, fiind realizat cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, sub directa coordonare a Preasfinţitului Părinte Benedict, azi Episcopul Sălajului, dar în perioada zidirii fiind Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, şi preşedinte al Asociaţiei „Sfântul Nectarie” Cluj. În prezent, președinte este Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Clujului.

În toamna anului 2022, la data de 13 octombrie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei și Preasfințitul Părinte Benedict au pus piatra de temelie pentru Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor”, primul centru de îngrijiri paliative pediatrice cu asistență complexă și gratuită din România.

Edificiul se află în localitatea Sânnicoară, pe strada Eternității, pe un teren de 1.400 mp, donat de familia părintelui Lorand Emanuel Komives, la îndemnul doamnei profesor Şoimiţa Mirela Komives. Iniţiativa edificării unui astfel de spital a avut-o părintele doctor Bogdan Chiorean, directorul Centrului de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie”, în urma unei nevoi clamate de părinţii copiilor cu boli cronice progresive, aflaţi în imposibilitatea de a găsi un loc de îngrijire în sistemul sanitar existent.

Lucrările la Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice au început abia în luna noiembrie 2023. Astfel, în aproximativ doi ani, în perioada decembrie 2023- septembrie 2025, edificiul a fost construit și dotat cu toate cele necesare, putând găzdui 35 de pacienți și 3 aparținători.

Clădirea este compusă din demisol, parter, etajul întâi și mansardă. Demisolul cuprinde paraclisul cu hramul „Sfântul Hristofor”, cabinetele medicale și recepția, la parter sunt saloanele, camera de stimulare senzorială și alte săli de tratament, iar la etajul 1 și la mansardă sunt, de asemenea, saloane și alte spații necesare

În mod profesionist şi pro bono, proiectul centrului a fost realizat de doamna arhitect Cristina Albu (Sin). Sistemele de instalaţii au fost montate de către echipa domnului inginer Dan Şoşa. Cărămida necesară a fost oferită de societatea Cemacon, prin bunăvoinţa domnului director general Daniel Şologon. Execuţia lucrării a fost realizată de către firma Midicons, sub atenta coordonare a domnului inginer Ioan Scuturici, având-o alături pe soţia sa, doamna Emilia Scuturici, care, cu multă generozitate şi disponibilitate, au făcut din acest proiect o prioritate a întregii lor activităţi.

Costurile aferente edificării şi dotării clădirii au fost acoperite exclusiv din donaţii şi sponsorizări, venind dinspre numeroşi oameni de bine.

Centrul a fost conceput conform unui spital care să ofere asistență complexă (medicală, spirituală, socială și psihologică), în mod gratuit, copiilor cu boli cronice progresive, aflați în diverse stadii ale bolii care fac improbabilă supraviețuirea până la vârsta de adult. În cadrul centrului, copiii vor participa la activități școlare, iar șederile vor fi oferite nu numai pentru tratament, ci și pentru a le da părinților o perioadă de refacere după efortul constant depus pentru copiii lor.

Spitalul „Sfântul Histofor” este al doilea centru dedicat îngrijirilor paliative construit de Arhiepiscopia Clujului, după Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie”, înființat în anul 2012 de vrednicul de pomenire Episcop Vasile Flueraș (Someșanul).

La data de 16 octombrie 2025, Centrul a fost inaugurat și sfințit de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, și cu Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, în prezența oficialităților centrale, județene și locale, a personalităților din mediul sanitar și academic clujean, precum și a numeroși clerici, ctitori, binefăcători și susținători.

Centrul și-a deschis porțile pentru primii pacienți în data de 16 februarie 2026, în prezența Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul, care a rostit un cuvânt de încurajare pentru medici, familii și aparținători, binecuvântând începutul acestei lucrări de mare importanță pentru copiii grav bolnavi și pentru familiile lor. În prezent, sunt internați 13 copii și adolescenți, urmând ca în perioada următoare să se ocupe și celelalte locuri disponibile, întrucât cererile înregistrare au fost foarte multe.

În prezent, Arhiepiscopia Clujului are 60 de proiecte și programe sociale, prin care oferă adăpost, hrană, îmbrăcăminte, medicamente, îngrijiri medicale și paliative, educație pentru copii și tineri, tratament și alinare pentru cei bolnavi și speranță acolo unde aceasta lipsește. Astfel, conform datelor de anul trecut, prin unitățile de cult, asociațiile și fundațiile eparhiale, au fost cheltuiți, în scop filantropic, 42.168.315 lei, fiind ajutate 18.730 de persoane, printre care și un număr însemnat de persoane de etnie rromă. De asemenea, au fost semnate contracte de finanțare din fonduri europene, în valoare de aproximativ 8.500.000 de euro, pentru dezvoltarea infrastructurii sociale din eparhie.

Autor: Darius Echim / Mitropolia Clujului

Foto credit: Protopopiatul Turda