În pustie, am găsit pe Dumnezeu | Sfânta Maria Egipteanca

Sfânta Maria Egipteanca: „Am văzut slava lui Dumnezeu, pe care cu dreptate nu o meritam. Și de atunci nu am mai căutat decât mila Lui. Am căzut la pământ, am plâns, m-am rugat și am făgăduit că nu mă voi mai întoarce la vechea viață. M-am închinat Sfintei Cruci și am...