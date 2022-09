În weekend, centrul Clujului se transformă în scenă de teatru pentru copii. Programul WonderPuck 6

La finalul acestei săptămâni, ne revedem la Cluj-Napoca, la cea de-a șasea ediție a Festivalului Stradal WonderPuck. Vom celebra comunitatea, grija reciprocă și puterea teatrului de a conecta oameni și locuri cu spectacole de teatru de păpuși și marionete, artiști pe picioroange, concerte și ateliere.

Micii spectatori clujeni sunt așteptați între 9 și 12 septembrie 2022 la Festivalul Stradal WonderPuck, ediția a șasea. Accesul la toate spectacolele și activitățile este gratuit!

Iată care este programul evenimentului:

PROGRAM:

Vineri, 9 septembrie

Castelul Bánffy, Bonțida

10:00 – „Aventurile lui Plüm-Plüm”* Teatrul de Păpuși Puck, Cluj * HU / 3+ / 40′

11:00 – Motanul încălțat * Teatrul de Păpuși Puck, Cluj * RO / 6+ / 40′

Muzeul de Artă

18:30 – O gheară de ajutor * MiniReactor, Cluj * RO/ 6+ / 50′

20:30 – Șoricelul animator * AnimaArt, Cluj * RO/ 4+/ 40′

21:30 – Vrăjitorul din Oz * Concert – Studenții Academiei Naționale de Muzică Gh. Dima, Cluj. * RO / toate vârstele / 40′

Piața Unirii

18:00 – Băiețelul care se putea mușca de nas * Teatrul Regina Maria, Trupa Arcadia, Oradea * scena mare / RO / 7+/ 55′

19:00 – Motanul încălțat * Teatrul de Păpuși Puck, Cluj * podium / RO / 6+ / 40′

19:40 – Concert – demonstrație percuție’ * Cristian Boldor, Cluj * Piața Unirii / toate vârstele/ 20′

19:40 – Zâna apelor * Teatrul pe roți, Arad * păpuși gigant/

nonverbal/ toate vârstele/ 20′

19:40 – Vrăjitoarea * Teatrul de Păpuși Puck, Cluj * păpuși gigant/

nonverbal/ toate vârstele/ 20′

20:00 – Troppe Arie * Compania Trioche, Italia * scena mică / nonverbal / toate vârstele / 40′

21:00 – Concert Voltaj Academy * scena mare/toate vârstele/ 1h’.

Sâmbătă, 10 septembrie

Muzeul Etnografic al Transilvaniei Cluj

Palatul Reduta (Str. Memorandumului nr. 21)

10:00 – Scufița Roșie * Teatrul de Păpuși „Spiriduș”, Satu Mare * RO / 2+ / 30′

11:30 – Mini omul de știință * Magic Puppet, Cluj * RO / 4+ / 40’

19:30 – Viața sub sfori * KronikoKab, Italia * non-verbal / 6+ / 50′

20:30 – Lupul interzis * Teatrul de Păpuși Puck, Cluj * RO / 5+ / 50′

Muzeul de Artă

10:30 – Circul marionetelor DaSilva *

Noisy Oyster, Regatul Unit * non verbal/ 3+ / 40′

12:30 – Povești cu clovni * Teatrul pe roți, Arad * RO / 3+ / 45 ‘

19:00 – Troppe Arie * Compania Trioche, Italia * non verbal / toate vârstele / 40′

21:00 – Impro show * Improvertiții, Cluj * RO / 16+ / 1h

Piața Unirii

10:00 – D’ale lui Păcală * Teatrul pentru copii și tineret „Luceafărul” Iași * Scena mare/ RO/ 10+/ 1 h

11:00 – Oul sau găina * Teatrul de Animație „Țăndărică” București * Piața Unirii/ RO/ 3+ / 50′

12:00 – Acrobații pe sfori * DiFilippo Marionette, Italia/Austria * scena mică/ non-verbal/ toate vârstele/ 35′

16:00 – Zâna apelor * Teatrul pe roți, Arad * păpuși gigant/ non-verbal/ toate vârstele/ 30′

16:00 – Vrăjitoarea * Teatrul de Păpuși Puck, Cluj * păpuși gigant/ non-verbal/ toate vârstele/ 30′

16:30 – Hoinar prin lume * Totaal Theatre & Comagnie with Balls, Olanda * spectacol itinerant/ EN toate vârstele/ 30′

17:00 – Lecția de zbor * TrappTop Flotta, Ungaria * Piața Unirii/ HU și RO/ toate vârstele/ 40′

17:40 – Momente cu păpuși și marionete

* Teatrul de Animație „Țăndărică” București * podium/ RO/ toate vârstele/ 20′

18:00 – Hoinar prin lume * Totaal Theatre & Comagnie with Balls, Olanda * spectacol itinerant/ EN toate vârstele/ 30′

18:30 – Albinele * Concert Méhek, Ungaria * scena mică/ HU și EN/ toate vârstele/ 60′

19:30 – Hoinar prin lume * Totaal Theatre & Comagnie with Balls, Olanda * spectacol itinerant/ EN toate vârstele/ 30′

20:00 – Vrăjitorul din Oz * Teatrul Ion Creangă București * Scena Mare/ RO/ toate vârstele/ 80’

Duminică, 11 septembrie

Muzeul Etnografic al Transilvaniei Cluj

Palatul Reduta (Str. Memorandumului nr. 21)

10:00 Viața sub sfori * KronicoKab, Italia * nonverbal / 6+ / 50′

12:00 – Punguța cu doi bani *Teatrul de Păpuși „Spiriduș”, Satu Mare * RO / 2+ / 30′

17:00 – „STOP” Oprește-te și privește… *

Teatrul de Păpuși Mikropódium, Ungaria * nonverbal/ 5+ / 20′

18:00 – Bucătarul regelui * Magic Puppet, Cluj * RO/ 4+ / 45′

Muzeul de Artă

10:00 – Gulyás Terka, sau Dacă nu-ți place muesli, nu poți fi o persoană rea * Teatrul de Păpuși Mikropódium, Ungaria * HU / toate vârstele / 40′

11:30 – Momente cu păpuși și marionete * Teatrul de Animație „Țăndărică” București * RO/ toate vârstele/ 35′

16:30 – Acrobații pe sfori * DiFilippo Marionette, Italia * nonverbal/ toate vârstele/ 35′

18:30 – „Aventurile lui Plüm-Plüm”* Teatrul de Păpuși Puck, Cluj * HU / 3+ / 40′

Piața Unirii

10:00 – „Aventurile lui Plüm-Plüm”* Teatrul de Păpuși Puck, Cluj * HU / 3+ / 40′

11:00 – Lecția de zbor * TrappTop Flotta, Ungaria * Piața Unirii/ HU și RO/ toate vârstele/ 40′

11:30 – „STOP” Oprește-te și privește… *

Teatrul de Păpuși Mikropódium, Ungaria * nonverbal/ 5+ / 20′

12:00 – Rămășițe poetice * Cia. Patética, Brazilia * itinerant / nonverbal și EN/ toate vârstele / 45′

16.15 – Rămășițe poetice * Cia. Patética, Brazilia * itinerant / nonverbal și EN/ toate vârstele / 45′

17:00 – Circul marionetelor DaSilva *

Noisy Oyster, Regatul Unit * nonverbal/ 3+ / 40′

17:40 – Zâna apelor * Teatrul pe roți, Arad * păpuși gigant/ non-verbal/ toate vârstele/ 30′

17:40 – Vrăjitoarea * Teatrul de Păpuși Puck, Cluj * păpuși gigant/ non-verbal/ toate vârstele/ 30′

18:00 – Oul sau găina * Teatrul de Animație „Țăndărică”, București * Piața Unirii/ RO/ 3+/ 50′

19:00 – Parte dreaptă * Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”, Chișinău * Scena mică / RO/ 3+ / 45’

20:00 – Concert – Music heals * Rock Academy Cluj * Scena Mare / toate vârstele/ 1 h

Ateliere pentru toți copiii

Pe tot parcursul festivalului, în Piața Unirii și pe esplanada Muzeului de Artă se vor desfășura ateliere pentru cei mici. Astfel, Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj le-a pregătit celor mici prezenți la WonderPuck 6 o mulțime de activități. Sâmbătă, 10 septembrie, de la ora 13.30, începe atelierul „Cu Fata Moșneagului în lumea poveștilor românești”, urmat, de la 15.30 de un atelier de creație manuală, în timp ce tema atelierului de la ora 16.30 este atelierul de lectură Teatru Kamishibai:”Căluțul albastru”, de Geraldine Elschner și Elise Mansot. Primele două ateliere vor avea loc și duminică, 11 septembrie, de la 12.30, respective 14. De asemenea, de la 15.30 va avea loc un atelier de lectură –Teatru „Violetta și Rigoletto”, de Thierry Chapeau.

La standurile din Piața Unirii, cei de la Rock Academy le vor oferi celor mici șansa de a încerca diverse instrumente musicale. Tot acolo vor mai fi ateliere de face painting, de hrană sănătoasă, roata olarului și confecționare de păpuși.

Pe parcursul întregului program pot fi consultate cărți, jocuri, jucării și fișe de colorant.

Proiect realizat de Teatrul de Păpuși „Puck”, Asociația ESUA, Clubul Lions, cu sprijinul Consiliului Județean Cluj, Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca și a Administrației Fondului Cultural Național.

Parteneri: OVB, Banca Transilvania, PMA Invest, Group Transilvae, Luna Cleaning, Cluj Karting Circuit, FSP Global, Elrom Grup, Stegăroiu și Asociații, Amprenta Advertising, Inspectoratul Școlar Județean Cluj, LEO Club, Rock Academy, Royal Party, Live Rental, Asociația Prietenii lui Puck, Transylvania Trust, Facultatea de Arhitectură și Urbanism din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, Universitatea de Arte și Design Cluj-Napoca, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Muzeul Etnografic al Transilvaniei.

Parteneri media: TVR Cluj, Radio România Cluj, Făclia de Cluj, Radio Info Trafic, Cluj.com, I Like Cluj, Radio Renașterea, EBS Radio, Napoca FM, ȘtiriMed.ro, Agnus Rádió, Játéktér, Szabadság, Erdélyi Magyar Televízió.