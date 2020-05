Înălțarea Domnului, hramul Catedralei Episcopale din Zalău

Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău și-a sărbătorit joi, 28 mai 2020, hramul. Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu preoții slujitori ai catedralei.

La final, ierarhul a oficiat și o slujbă de pomenire a eroilor români. De asemenea, la ora 12:00, clopotele bisericilor din întreaga Eparhie au fost fi trase, în semn de recunoştinţă faţă de eroii care s-au jertfit pentru neam, credinţă şi ţară.

Catedrala Episcopală „Sfânta Vineri” din Zalău are hramul „Înălțarea Domnului”. Este un ansamblu arhitectural complex, de proporții monumentale, care cuprinde catedrala propriu-zisă, obeliscul eroilor și spații muzeale. Accesul în catedrală se face pe sub arcul monumentului eroilor, cu o înălțime de 50 de metri, ce se desface în două aripi, sub formă de portic. Sub arcul monumentului este instalat un clopot ce cântărește 3.000 de kilograme.

FOTO: Episcopia Sălajului