Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor, sărbătoare națională a poporului român

Evanghelia zilei: In 16, 15 – 23 Zis-a Domnul către ucenicii Săi: toate câte are Tatăl sunt ale Mele; de aceea am zis că ia din ce este al Meu, ca să vestească vouă. Peste puţin timp nu Mă veţi mai vedea; apoi peste puţin timp iarăşi Mă veţi vedea, pentru că Eu Mă duc...