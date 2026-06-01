Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a participat la hramul Catedralei Arhiepiscopale din Arad

Catedrala Arhiepiscopală din Arad, cu hramurile „Sfânta Treime” și „Sfântul Ierarh Nicolae”, a îmbrăcat haine de sărbătoare luni, 1 iunie 2026, în Lunea Rusaliilor. Praznicul Sfintei Treimi a fost cinstit printr-o Sfântă Liturghie arhierească, la care au luat parte numeroși credincioși. Cu acest prilej au fost marcați și 90 de ani de viață, precum și 50 de ani de slujire arhierească ai Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor alcătuit din trei mitropoliți și nouă arhierei români. Slujba a fost condusă de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, și de Înaltpreasfințitul Părinte Lukian, Arhiepiscop și Mitropolit de Buda și administrator de Timișoara.

Din sobor au mai făcut parte Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, și Preasfințitul Părinte Daniil, Episcop emerit. Alături de arhiereii slujitori au participat preoți vicari și consilieri din eparhiile invitate, precum și un impresionant sobor de diaconi.

În cadrul slujbei, Părintele Mitropolit Andrei a înălțat o rugăciune de mulțumire pentru Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, la împlinirea vârstei de 90 de ani și a 50 de ani de arhierie, pentru binefacerile revărsate asupra Înaltpreasfinției Sale, dar și o rugăciune pentru sănătatea Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de Mitropolitul Clujului, care a tâlcuit pericopa evanghelică a zilei, evidențiind calea prin care omul poate dobândi mântuirea: iubirea vrăjmașilor și îndurarea cu smerenie a necazurilor. Ierarhul a amintit, totodată, că în urmă cu 35 de ani Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a participat la hirotonia sa întru arhiereu, mulțumindu-i pe această cale și oferindu-i o icoană.

„Trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul și Sfântul Duh, și aceștia trei una sunt. Noi, Biserica Ortodoxă Română, a doua zi de Rusalii sărbătorim Sfânta Treime. Preasfânta Treime și Sfântul Duh sunt într-o legătură pe care n-o putem separa. De aceea vedeți, frățiile voastre, că și cântarea cea mai importantă ce s-a rostit ieri se rostește și astăzi. E vorba de troparul praznicului”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Andrei.

La momentul rânduit, numeroși credincioși s-au împărtășit cu Trupul și Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Răspunsurile liturgice au fost date de corul Catedralei Arhiepiscopale din Arad, dirijat de arhidiaconul Laviniu Morariu, împreună cu cântăreții de la strană.

Slujba a fost îmbogățită duhovnicește prin prezența sfintelor moaște ale Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica și ale Sfântului Ioan Gură de Aur, așezate spre închinare în mijlocul bisericii, spre folosul și bucuria credincioșilor din Mitropolia Banatului. Un fragment din moaștele Sfântului Calinic a fost adus în pelerinaj de la Mănăstirea Cernica, din județul Ilfov, cu prilejul hramului sfântului lăcaș.

Mesajul Patriarhului României

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a dat citire mesajului de felicitare al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, transmis cu prilejul împlinirii a 90 de ani de viață și a 50 de ani de slujire arhierească de către cel sărbătorit.

„Cu această ocazie, astăzi am adus slavă Preasfintei Treimi. Dogma Sfintei Treimi este adevărul fundamental propriu religiei creștine. În nicio religie din lume nu veți găsi o asemenea formulare: Dumnezeu, unul în ființă și întreit în persoane. Acestui Dumnezeu întreit, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, I-am adus astăzi slavă și, în șoaptă, I-am mulțumit pentru viața pe care a îngăduit-o aici, pe pământ, arhiepiscopului Timotei al Aradului. Cu această ocazie, de acolo de unde bate clopotul ortodoxiei românești, de la Patriarhia Română, Părintele Patriarh Daniel, însuși cu rădăcini în părțile Banatului, cu dragoste și cu recunoștință, i-a trimis spre mângâiere un cuvânt Înaltpreasfințitului Timotei. Părintele Patriarh și-a intitulat cuvântul «Binecuvântare și aleasă prețuire la ceas aniversar». În lumina binecuvântată a popasurilor aniversare ale anului 2026, când Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, împlinește 90 de ani de viață și 50 de ani de slujire arhierească, strălucesc dragostea și ajutorul lui Dumnezeu. Cultivând conștiința misionară, evlavia liturgică și lucrarea responsabilă pentru binele comun, cu recunoștință față de realizările și năzuințele vrednicilor înaintași, precum și cu sentimentul datoriei morale de a le continua lucrarea, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a înfăptuit în această parte a țării o lucrare binecuvântată de Dumnezeu și folositoare Bisericii. Născut la Timișoara, pe 4 iunie 1936, tânărul Traian Seviciu a urmat cursurile Institutului Teologic Universitar din București, pe care le-a absolvit în anul 1957. Tot la București, având drept coordonator pe renumitul patrolog, preotul profesor Ioan G. Coman, a urmat cursurile de doctorat, iar în anul 1973 a susținut teza «Doctrina hristologică a Sfântului Chiril al Alexandriei». Cu părintească binecuvântare și frățească dragoste în Hristos, îl felicităm pentru rodnica sa activitate și rugăm pe Domnul nostru Iisus Hristos, Păstorul cel bun și Arhiereul mărturisirii noastre, să-i dăruiască sănătate și aceeași dragoste sfântă pentru Biserică și neam. Întru mulți și fericiți ani!”

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a amintit, de asemenea, că ierarhul arădean a fost prezent și la hirotonia sa întru arhiereu, din 4 martie 1990.

Un cuvânt de felicitare a fost rostit și de domnul Ciprian Olinici, Secretar de Stat pentru Culte în cadrul Guvernului României.

„Trei lucruri aș vrea să spun despre Înaltpreasfințitul Timotei, așa cum l-am cunoscut în ultimii 20 de ani, timp în care am avut bucuria să colaborăm în diversele mele slujiri, privind în același timp cu multă apreciere către anii săi de slujire ca episcop. În primul rând, faptul că Înaltpreasfințitul este un mare cinstitor al înaintașilor săi. În al doilea rând, Înaltpreasfințitul este un vizionar, prin faptul că a înțeles că apărarea unei civilizații, a unei culturi și, mai mult decât toate, a unei credințe și a misiunii unei credințe se realizează prin generațiile viitoare. Iar în al treilea rând, Înaltpreasfințitul este un om al dialogului. Mă bucur că în această zi sunt prezenți în catedrala arhiepiscopală și reprezentanții altor culte. Întotdeauna am văzut că Înaltpreasfințitul a cultivat dialogul cu alte credințe și cu alte culturi, tocmai pentru că Aradul și această zonă a țării sunt un spațiu în care etnii diferite și credințe diferite au trăit împreună și au format o diversitate care, până la urmă, este strălucirea și frumusețea culturii și credinței din această parte de țară”, a spus Ciprian Olinici.

Mișcat de aceste momente de cinstire, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei al Aradului și-a exprimat recunoștința față de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel pentru cuvintele de îmbărbătare, mulțumind, totodată, tuturor arhiereilor care i-au fost alături.

„Un moment important, de care ne-am bucurat cu toții. Vă mulțumesc tuturor pentru atenția deosebită care mi s-a acordat și pentru cuvintele frumoase ce au fost rostite. Din partea Preafericitului Părinte Patriarh, a Înaltpreasfințiilor și Preasfințiilor Voastre, prezența însăși a autorităților statale, precum și a credincioșilor noștri arată dragostea pe care mi-ați dovedit-o întotdeauna și care m-a întărit în ceea ce eram dator pentru slujirea pe care am avut-o și o am și acum. Și, desigur, este greu să vorbești despre Dumnezeu. Zilele omului sunt în mâinile Domnului. Datoria unui ierarh este mare și ne dăm seama că nu ajunge o viață întreagă pentru a împlini toate cele câte sunt de făcut. Suntem cu toții, de fapt, înaintea Bisericii și înaintea feței lui Dumnezeu”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului.

Protosinghelul Iustin Popovici, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Aradului, a mulțumit Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române pentru binecuvântarea ca moaștele Sfântului Calinic de la Cernica să fie aduse la Arad, dar și Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, ctitor al catedralei arădene, precum și tuturor celor de față.

În aceeași seară, la Filarmonica de Stat din Arad a fost lansat volumul omagial „Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu – 90 de ani de viață și 50 de ani de slujire arhierească”, apărut la Editura Arhiepiscopiei Aradului în 2026 și tipărit, prin grija Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, în condiții grafice de excepție, la Tipografia Partoș din Timișoara.

A fost un moment de recunoștință și bucurie pentru toți cei prezenți, care a evidențiat dragostea credincioșilor arădeni pentru Chiriarhul lor, vlădică blând, smerit și cinstitor de Dumnezeu.

Catedrala „Sfânta Treime” din Arad este una dintre cele mai importante biserici ale Arhiepiscopiei Aradului și un reper religios al orașului. Târnosit în anul 2008, în zona Podgoria, lăcașul impresionează prin arhitectura de inspirație bizantină și adăpostește un fragment din moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur. După finalizarea picturii interioare, în 2018, a devenit un simbol spiritual și cultural tot mai cunoscut al Aradului.

