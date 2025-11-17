Înaltpreasfințitul Părinte Andrei deschide seria conferințelor ASCOR Cluj din Postul Nașterii Domnului

Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români – Filiala Cluj-Napoca reia tradiția serilor duhovnicești de joi, organizate în cele două mari posturi ale anului. Prima întâlnire din acest Post îl va avea ca invitat pe Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, care va susține conferința cu tema „Cuvânt către tineri”.

Întâlnirea de joi, 20 noiembrie, va începe la ora 18:00, la Catedrala Mitropolitană, unde ierarhul va oficia slujba Vecerniei și va rosti un cuvânt de învățătură. Radio Renașterea va transmite în direct aceste momente.

De la ora 20:00, programul continuă în Aula Magna a Facultății de Teologie Ortodoxă, cu o conferință urmată de dialog cu tinerii.

Seria întâlnirilor ASCOR continuă astfel:

27 noiembrie – Pr. Lect. Univ. Dr. Paul Siladi , cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă;

4 decembrie – Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul , Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului;

11 decembrie – Preasfințitul Părinte Macarie Drăgoi, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord.

Pentru cei care nu pot participa fizic, conferințele din Aula Magna vor fi transmise online, pe canalul de YouTube și pe paginile de Facebook Radio Renașterea și ASCOR Cluj-Napoca.