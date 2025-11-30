Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei își cinstește ocrotitorul spiritual

Duminică, 30 noiembrie 2025, Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește pe Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României. Cu acest prilej, Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, îşi cinsteşte ocrotitorul spiritual.

Ierarhul își sărbătorește ziua onomastică prin rugăciune și mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate. Astfel, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, începând cu ora 10:00, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit ANDREI, împreună cu Preasfințitul Părinte SAMUEL BISTRIȚEANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, alături de un sobor de preoți și diaconi.

Scurtă biografie

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei (Ioan Andreicuț) s-a născut în data de 24 ianuarie 1949, în Oarța de Sus, județul Maramureș, din părinţii Andrei şi Elena Andreicuț, ca primul dintre cei trei copii ai familiei.

A urmat liceul în Cehul Silvaniei și cursurile Facultății de Construcții Căi Ferate din București (între anii 1967-1972). După absolvirea facultății a fost repartizat, în calitate de inginer, la Întreprinderea de Construcții Căi Ferate din Cluj-Napoca.

Începând cu anul 1976 a urmat Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu. În august 1978 a fost hirotonit preot de către Arhiepiscopul Teofil Herineanu al Clujului, activând apoi ca preot paroh timp de șapte ani în orașul Turda (județul Cluj).

Din toamna anului 1985 a fost transferat, la cererea Preasfințitului Episcop Emilian Birdaș, la Parohia Ortodoxă Română Maieri I din Alba Iulia și ulterior numit vicar administrativ.

A urmat cursurile de doctorat ale Institutului Teologic de Grad Universitar din București (începând cu anul 1985), avându-l drept îndrumător pe arhid. prof. univ. dr. Petru I. David. Teza și-a pregătit-o în cadrul aceleiași secții – Teologie Sistematică – sub îndrumarea părintelui prof. univ. dr. Dumitru Popescu, obținând titlul de „Doctor în Teologie” în anul 1998.

În data de 25 februarie 1990 a fost ales și hirotonit Arhiereu-vicar pentru Episcopia de Alba Iulia, pentru ca în data de 4 martie 1990 să fie numit episcop-locotenent al Episcopiei Alba Iuliei, iar din luna iunie a aceluiași an a devenit episcop titular.

În data de 16 iulie 1998, Episcopia Alba Iuliei a fost ridicată la rangul de Arhiepiscopie, iar titularul ei la rangul de arhiepiscop.

Este unul dintre fondatorii Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Este întemeietorul şi a fost profesor și decanul (două mandate: 2000-2004 şi 2004-2008) Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, întemeietor şi coordonator al Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolit Simion Ştefan” Alba Iulia.

Din februarie 2002 este membru al Academiei de Ştiinţe şi Arte din Salzburg, Austria.

Preşedintele României i-a conferit Ordinul Naţional „Pentru Merit” în gradul de „Mare Ofiţer”, la 1 Decembrie 2002.

În data de 18 martie 2011, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales în scaunul vacant de Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, şi a fost instalat de către Patriarhul Daniel, la data de 25 martie 2011, de praznicul Bunei Vestiri, în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. După reorganizarea administrativ-bisericească în Transilvania, este Mitropolit al Clujului, Maramureşului şi Sălajului (Ardealul de Nord), respectiv al celei de a doua mitropolii ardelene, având reşedinţa mitropolitană în Cluj-Napoca.

Începând cu anul 2011, predă disciplina „Spiritualitate Ortodoxă” la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, iar din toamna anului 2012 este îndrumător de doctorat la Școala doctorală de teologie „Isidor Todoran”, din cadrul aceleiași facultăți.

La data de 23 octombrie 2014, Regele Mihai I al României i-a conferit decorația regală „Nihil Sine Deo”. Decorația i-a fost înmânată în Holul de Onoare al Castelului Peleș, de Alteţa Sa Regală Margareta, Principesa Moştenitoare a României.

În data de 15 septembrie 2021, ierarhul a fost ales membru de onoare al Academiei Române, iar în data de 10 decembrie 2024, a primit titlul de membru de onoare al Institutului de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca, cea mai veche instituție de profil din România.

Ca Arhiepiscop și Mitropolit al Clujului a înființat numeroase mănăstiri și parohii, 3 centre pentru tineret, centre pentru cateheză, o grădiniță, o școală primară și o școală gimnazială confesională, precum și o școală gimnazială pentru recuperarea copiilor aflați în abandon școlar. La numeroasele ctitorii ale Înaltpreasfinției Sale, în toamna anului 2013 se adaugă și o nouă clădire pentru Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, în cadrul Campusului Universitar „Nicolae Ivan”, care oferă un spațiu generos și performant desfășurării învățământului teologic academic clujean la standarde moderne; în anul 2015 a fost inaugurat Centrul Misionar de Tineret „Ioan Bunea” din Sîngeorz-Băi, iar în anul 2023 a fost inaugurat Centrul social-educativ „Grigore Pletosu” din Bistrița, unde funcționează Școala Primară „Sfântul Stelian”.

În prezent, se află în lucru numeroase proiecte sociale, dintre care amintim Centrul Misionar-Social „Sfântul Apostol Andrei” din Cluj-Napoca, situat pe Calea Turzii, care va cuprinde și o grădiniță.

Părintele Mitropolit Andrei este cetăţean de onoare a zeci de localităţi din România şi destinatarul a numeroase diplome de recunoaştere şi preţuire din partea a nenumărate societăţi, asociaţii, instituţii, fundaţii din ţară şi străinătate, toate având preocupări culturale, social-filantropice, religioase sau inginereşti, şi a zeci de insigne, decoraţii, plachete, conferite cu prilejul participării la congrese, simpozioane, adunări naţionale şi internaţionale. Biografia detaliată a ierarhului poate fi consultată AICI