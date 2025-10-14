Inaugurarea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor” Comunicat de presă

În data de 16 octombrie 2025, începând cu ora 10:00, va avea loc inaugarea oficială a Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor”, situat în loc. Sânnicoara, str. Eternității, nr. 42.
Evenimentul va debuta cu sfințirea Paraclisului „Sfântul Mucenic Hristofor” din incinta instituției, slujbă oficiată de către Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, alături de Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, și de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi.
Momentul festiv va avea loc în prezența oficialităților centrale, județene și locale, precum și a personalităților din mediul sanitar și academic.
Biroul de presă al Arhiepiscopiei Clujului