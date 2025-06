Inaugurarea Centrului de Servicii Comunitare „Sfânta Ana” din Dej

Centrul de Servicii Comunitare „Sfânta Ana” din Dej a fost inaugurat joi, 5 iunie 2025, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a reprezentanților autorităților civile și militare, a binefăcătorilor și colaboratorilor, precum și a numeroși credincioși dejeni.

De la ora 18:00, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, înconjurat de un sobor de clerici, a oficiat slujba sfeștaniei și a binecuvântat noul centru social. Din sobor au făcut parte: consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul Dejului – preotul Ioan Buftea, directorul Asociației „Filantropia Ortodoxă” – filiala Dej și coordonatorul Centrului „Sfânta Ana” – preotul Costinel Șoaită, preotul Vlad Cristian Todoran – coordonatorul Ligii Tinerilor Creștini Ortodocși Români – filiala Dej (LTCOR Dej) și responsabilul cu activitățile de tineret din Protopopiatul Dej, precum și alți preoți invitați.

La finalul slujbei, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură pornind de la îndemnul Sfântului Apostol Pavel: „Numai să ne aducem aminte de săraci, ceea ce tocmai m-am şi silit să fac” (Galateni 2,10). Ierarhul a subliniat că o mare virtute este credința, care se dovedește prin fapte bune, prin fapte de caritate, amintind cuvintele Sfântului Apostol Iacov: „Credinţa fără fapte moartă este” (Iacov 2,17).

Totodată, i-a felicitat pe toți cei care pun în practică faptele milei creștine și s-au implicat activ în realizarea acestui proiect, explicând că astfel de fapte vor fi răsplătite de Domnul Hristos la Dreapta Judecată, după cum citim în Sfânta Evanghelie: „ …flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit; gol am fost și M-ați îmbrăcat; bolnav am fost și M-ați cercetat… ” (Matei 25, 31–36).

Pentru întreaga activitate pastorală, administrativă și social-filantropică, Părintele Arhiepiscop și Mitropolit Andrei i-a acordat părintelui Ioan Buflea, protopopul Dejului, Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” pentru clerici. Părintele Costinel Șoaită, directorul Asociației „Filantropia Ortodoxă” – filiala Dej și coordonatorul Centrului „Sfânta Ana”, a fost hirotesit iconom stavrofor, cu dreptul de a purta crucea pectorală, în semn de apreciere pentru bogata activitate administrativă și social-filantropică desfășurată de-a lungul celor zece ani în care a coordonat acest proiect. Domnul Ioan Nicolae Chețe a primit „Crucea Transilvană” pentru mireni, cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Clujului. Inspectorul social Paula Cristina Nicoară a fost distinsă cu Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” pentru mireni. Doamna Ana Viorica Cășvean a primit Ordinul „Episcop Nicolae Ivan” pentru mireni, doamna Claudia Maria Haraguș a primit Ordinul „Sfinții Martiri Năsăudeni”, iar doamna Zamfira Dragoș a primit „Gramata Mitropolitană însoțită de Sfânta Scriptură, cartea de căpătâi a creștinului”. De asemenea, alți binefăcători au primit diplome de recunoștință și aleasă cinstire, în frunte cu președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Emil Radu Moldovan, și primarul municipiului Dej, Costan Morar.

În continuare, părintele director Costinel Șoaită a prezentat istoricul Centrului „Sfânta Ana”, oferind câteva date relevante despre implementarea proiectului și valoarea totală a investițiilor.

„Filantropia Dej și, mai ales, ridicarea acestui centru, atât de important pentru noi, se datorează unei bune colaborări între Biserică, autorități și oameni de bine. Prin mijlocirea părintelui Pavel Pop, în anul 2013, un mare binefăcător, căruia i-am făgăduit că nu îi vom menționa numele, pentru că așa dorește, a dăruit Arhiepiscopiei noastre acest teren, având o clădire care necesita ample investiții. Gândul donatorului a fost de a se ridica aici un centru social pentru oamenii încercați de greutățile vieții. În anul 2015, la chemarea părintelui protopop, am lăsat totul la Alba și, alături de familia mea, am venit la Dej, primind ascultarea frumoasă, dar nu ușoară, de a pune bazele filantropiei la nivelul Protopopiatului Dej. În anul 2018, am accesat o finanțare europeană, prin Grupul de Acțiune Locală Dej, primind suma de 1.100.000 lei, iar în anul 2023, am accesat de la Ministerul Muncii suma de 1.101.000 lei, rezultând un total de 2.200.000, la care se mai adaugă și fondurile proprii, provenite de la binefăcătorii noștri”, conform părintelui Costinel Șoaită.

De asemenea, părintele a prezentat componentele care vor funcționa în cadrul centrului, iar în încheierea cuvântului său I-a mulțumit lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate, Înaltpreasfințitului Mitropolit Andrei pentru prezență și binecuvântare, precum și tuturor celor implicați în edificarea acestui așezământ social.

„În cadrul Centrului „Sfânta Ana”, vor funcționa următoarele servicii: Serviciul socio-medical de îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu; Centrul de zi pentru copii; Servicii de recuperare medicală; Cantina socială; Servicii de consiliere și sprijin pentru părinți și copii; și Centrul de tineret – Liga Tinerilor Creștini Ortodocși Români – filiala Dej (LTCOR Dej)”.

La rândul său, părintele protopop Ioan Buftea, în calitate de președinte al Asociației „Filantropia Ortodoxă” – filiala Dej, a rostit o alocuțiune în care a subliniat necesitatea și importanța unui astfel de centru pentru comunitatea dejeană.

La inaugurare au participat numeroși credincioși, autorități civile și militare, binefăcători și colaboratori, în frunte cu consilierul economic al Arhiepiscopiei Clujului, ec. Sorin Câlea, consilierul misionar-social al Eparhiei, Iustin Liciniu Câmpean, primarul municipiului Dej, Costan Morar, comandantul Garnizoanei Dej, colonelul Ioan Munteanu, și șeful Poliției Municipiului Dej, comisarul-șef de poliție Dan Ioan Câmpan.

Scurt istoric

Centrul de Servicii Comunitare „Sfânta Ana” din Dej este un proiect al Asociației „Filantropia Ortodoxă” – filiala Dej și își desfășoară activitatea pe raza Protopopiatului Dej.

În anul 2013, prin mijlocirea părintelui Pavel Pop, un binefăcător anonim a donat Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului un teren situat în municipiul Dej, cu o clădire ce necesita ample lucrări de renovare. Pe acest teren donat, s-a dorit edificarea unui centru social pentru sprijinirea persoanelor aflate în dificultate. Astfel, în perioada 2013-2025, s-au desfășurat toate demersurile și lucrările necesare pentru realizarea acestui obiectiv.

În anul 2015, părintele Costinel Șoaită a primit ascultarea de a organiza și dezvolta activitatea filantropică în cadrul Protopopiatului Dej, fiind în prezent directorul Asociației „Filantropia Ortodoxă” – filiala Dej și coordonatorul Centrului „Sfânta Ana”.

În anul 2018 a fost accesată o primă finanțare europeană, prin Grupul de Acțiune Locală Dej, în valoare de 1.100.000 lei. În anul 2023 a fost obținută o nouă finanțare, de această dată de la Ministerul Muncii, în valoare de 1.101.000 lei. Suma totală a acestor finanțări publice a fost de 2,2 milioane lei, la care s-au adăugat fondurile proprii ale asociației și donațiile generoase ale binefăcătorilor, contribuind astfel la finalizarea proiectului.

Așa a prins contur Centrul „Sfânta Ana” din Dej, care găzduiește următoarele servicii:

Serviciul socio-medical de îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu;

Centrul de zi pentru copii;

Servicii de recuperare medicală;

Cantina socială;

Servicii de consiliere și sprijin pentru părinți și copii;

Centrul de tineret – Liga Tinerilor Creștini Ortodocși Români – filiala Dej (LTCOR Dej).

Mai multe fotografii AICI

Autor: Darius Echim / Mitropolia Clujului

Foto credit: Marian Pliundra