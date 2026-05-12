Inaugurarea primului defibrilator extern automat din Gherla, achiziționat la inițiativa și cu sprijinul Asociației „Filantropia Ortodoxă” – Filiala Gherla

Primul defibrilator extern automat (DEA), cu instrucțiuni vocale, din municipiul Gherla, județul Cluj, a fost inaugurat oficial și dat în folosință marți, 12 mai 2026, printr-o demonstrație publică de utilizare, în prezența Episcopului-vicar Samuel Bistrițeanul, a oficialităților locale, a numeroși clerici din Protopopiatul Gherla și localnici gherleni. Aparatul a fost amplasat recent într-o zonă intens circulată, la intrarea în Parcul Mare din Gherla (strada Bobâlna nr. 1), pe peretele exterior al Magazinului Bisericesc Ortodox.

Aparatul a fost achiziționat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, la inițiativa și cu sprijinul Asociației „Filantropia Ortodoxă” – Filiala Gherla, care, cu ajutorul mai multor instituții publice și parteneri din mediul privat, a derulat campania de strângere de fonduri intitulată „Din grijă pentru ceilalți – Primul defibrilator public din Gherla”, în vederea achiziționării unui defibrilator extern semi-automat, cu instrucțiuni vocale.

De la ora 12:00, la locul unde a fost amplasat aparatul (la intrarea în Parcul Mare, pe peretele exterior al Magazinului Bisericesc Ortodox), a avut loc inaugurarea oficială și darea în folosință printr-o demonstrație publică de utilizare a defibrilatorului, susținută de personal specializat al Serviciului de Ambulanță Județean Cluj (SAJ Cluj), pentru ca tot mai multe persoane să învețe cum pot interveni rapid și eficient pentru salvarea unei vieți.

Cu acest prilej, înainte de demonstrația publică de utilizare a defibrilatorului, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a rostit o rugăciune de binecuvântare și le-a adresat celor prezenți un cuvânt duhovnicesc, pornind de la pilda samarineanului milostiv.

Ierarhul a subliniat faptul că Biserica nu se îngrijește doar de sufletele oamenilor, ci și de trupurile lor. De asemenea, a evidențiat lucrarea filantropică a Bisericii încă din vremea Sfântului Vasile cel Mare și a spus că avem datoria de a ne ajuta aproapele aflat în nevoie, având la bază cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos: „Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul să şi-l pună pentru prietenii săi” (Ioan 15, 13).

De asemenea, au fost rostite mai multe alocuțiuni despre rolul și importanța acestui dispozitiv pentru comunitate. Au luat cuvântul: directorul medical al Serviciului de Ambulanță Județean Cluj (SAJ Cluj), doamna dr. Meda Maria Bodea, primarul municipiului Gherla, domnul Ovidiu Drăgan, protopopul de Gherla, preotul Iulian Paul Isip, și preotul asistent medical Horea Niculae Baciu, vicepreședintele și coordonatorul programelor Asociației „Filantropia Ortodoxă” – Filiala Gherla, voluntar în cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Cluj, secretar al Protopopiatului Gherla și paroh al comunității din localitatea Geaca.

În intervenția sa, părintele Horea Niculae Baciu a subliniat dimensiunea umană și creștină a acestui demers, făcând referire la pilda samarineanului milostiv:

„Cunoaștem cu toții pilda samarineanului milostiv. Ne amintim de acel călător căzut între tâlhari, lăsat aproape mort la marginea drumului, pe lângă care mulți au trecut nepăsători. Însă Samarineanul, mișcat de milă, s-a oprit și, spune Scriptura: «Apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele untdelemn și vin…». Suntem în centrul municipiului Gherla, iar majoritatea drumurilor noastre trec pe aici. Dacă, în pilda evanghelică, tâlharii erau oameni fără lege, astăzi tâlharii care ne pot pândi sunt neputința trupească, boala neașteptată și fragilitatea inimii.”

În continuare, acesta a evidențiat semnificația simbolică a instalării primului defibrilator public din municipiu:

„În acest context, Asociația «Filantropia Ortodoxă» – Filiala Gherla, pe care am onoarea să o reprezint, a dorit să aducă în mijlocul cetății «untdelemnul și vinul» necesare vindecării. Acest prim defibrilator public nu este doar un aparat medical; el este, simbolic, vasul cu untdelemn pe care comunitatea noastră îl pune la dispoziția oricărui trecător aflat în suferință. Dacă Samarineanul a folosit ceea ce avea la îndemână în desaga sa pentru a salva o viață, noi, astăzi, punem la îndemâna gherlenilor acest instrument care poate face diferența între un sfârșit tragic și o a doua șansă la viață.”

La final, vicepreședintele și coordonatorul programelor Asociației „Filantropia Ortodoxă” – Filiala Gherla a transmis un mesaj de mulțumire tuturor celor implicați în realizarea proiectului:

„Primul defibrilator public din Gherla înseamnă o șansă în plus la viață pentru cei aflați într-o situație critică și un semn că, împreună, putem construi lucruri care contează cu adevărat. Să învățăm să folosim acest echipament, să nu ne temem să intervenim și să înțelegem că, prin acest gest, devenim mâinile prin care Dumnezeu lucrează în lume.Vă mulțumim tuturor că ați ales să fiți parte din această campanie. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ferească de momentele de cumpănă, iar acest aparat să rămână o mărturie a grijii noastre față de aproapele.”

Totodată, părintele Horea Niculae Baciu a anunțat că, pe viitor, se are în vedere instalarea mai multor defibrilatoare externe automate pe raza municipiului Gherla, acestea urmând să fie amplasate în apropierea sau pe zidurile exterioare ale bisericilor ortodoxe din oraș.

Acest aparat poate salva numeroase vieți, întrucât poate fi folosit de orice persoană. Încă de la pornire, dispozitivul oferă instrucțiuni vocale clare celui care intervine pentru acordarea primului ajutor. Scopul acestor dispozitive portabile este de a ajuta inima să își reia activitatea în cazul unui stop cardiorespirator.

„Defibrilatoarele automate externe reprezintă o modalitate ușoară și sigură prin care persoanele fără pregătire medicală pot interveni în cazul unui stop cardiorespirator, scurtând timpul în care persoana afectată nu beneficiază de tratamentul corespunzător până la sosirea ambulanței. Intervenția în primele 3-5 minute cu un defibrilator automat extern (AED) poate crește șansele de supraviețuire cu peste 70%”, potrivit specialiștilor.

Harta oficială a defibrilatoarelor externe automate (DEA) din România este integrată în aplicația mobilă DSU (Departamentul pentru Situații de Urgență). Aceasta folosește geolocalizarea GPS pentru a indica în timp real cele mai apropiate aparate de urgență.

Pentru a vedea unde sunt amplasate în spațiile publice, accesați Harta Punctelor de Interes DSU sau descărcați aplicația DSU din Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orson.dsu)sau App Store (https://apps.apple.com/ro/app/dsu/id1663813906?l=ro), și accesați secțiunea „Hartă”.

Mai multe fotografii AICI

Autor: Darius Echim / Mitropolia Clujului

Foto credit: Dragoș Olteanu și Darius Echim