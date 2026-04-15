Inaugurarea Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” din Năsăud, reabilitată și modernizată printr-un proiect cu finanțare europeană

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a participat miercuri, 15 aprilie 2026, în prima zi de școală de după vacanța de Paști, la inaugurarea Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, reabilitată și modernizată printr-un amplu proiect cu finanțare europeană.

Evenimentul a avut loc în prezența autorităților locale, județene și centrale, în frunte cu ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, directorul general al Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, Marcel-Ioan Boloș, prefectul județului Bistrița-Năsăud, Teofil Cioarbă, președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Emil Radu Moldovan, și primarul orașului Năsăud, Dorin Vlașin. De asemenea, au participat reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud, directori ai unor instituții de învățământ din zonă, cei aproximativ 850 de elevi ai școlii, mulți însoțiți de părinți, precum și alți invitați.

Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, înconjurat de un sobor de clerici, a oficiat slujba sfeștaniei și a binecuvântat unitatea de învățământ. Din sobor au făcut parte consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol, arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul de Năsăud, preotul Ovidiu Sermeșan, precum și alți preoți invitați.

În cuvântul adresat celor prezenți, la finalul slujbei, ierarhul a apreciat faptul că se investește în educație, felicitând comunitatea și pe toți cei implicați în materializarea acestui proiect. În acest sens, a subliniat importanța educației în viața copiilor, pornind de la cuvintele Înțeleptului Solomon, din Cartea Pildelor, capitolul 22, versetul 6: „Deprinde-l pe tânăr cu purtarea pe care trebuie s-o aibă și chiar când va îmbătrâni nu se va abate de la ea”.

De asemenea, Părintele Mitropolit Andrei a evidențiat tradiția academică a orașului Năsăud și a amintit faptul că personalități precum Patriarhul Miron Cristea, preotul Ioan Bunea și protopopul Grigore Pletosu au studiat în orașul Năsăud, alături de alți academicieni și de personalități marcante, precum George Coșbuc, Liviu Rebreanu și Grigore Moisil.

În continuare, oficialitățile prezente au subliniat importanța investițiilor în educație și necesitatea colaborării dintre autorități, cadre didactice, elevi și părinți. Directorul școlii, prof. Maria Greabu, în calitate de gazdă, a mulțumit tuturor celor implicați în acest amplu proiect de reabilitare și modernizare a școlii.

La finalul momentului festiv, grupul de copii „Mlădițe năsăudene” a susținut un program artistic, după care a avut loc vizitarea școlii.

Proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Gimnaziale «Mihai Eminescu» Năsăud și a infrastructurii urbane adiacente – Cod SMIS 324338” a fost finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, Prioritatea 6 – O regiune educată, valoarea contractului fiind de aproximativ 7 milioane de euro.

Investiția a vizat modernizarea unității de învățământ, cu o capacitate de aproximativ 850 de elevi, precum și reabilitarea infrastructurii urbane adiacente, prin amenajarea trotuarelor și a unui parc destinat comunității locale, conform cotidianului „Răsunetul”.

Scurt istoric

Clădirea școlii a fost construită inițial ca internat al Liceului „George Coșbuc” din Năsăud, iar, de-a lungul timpului, a avut mai multe destinații, funcționând ca liceu de băieți, liceu pedagogic și unitate de învățământ teoretic. După anul 1982, a devenit Școala Generală nr. 1 Năsăud, iar din anul 2003 i s-a atribuit denumirea de Școala Generală „Mihai Eminescu” Năsăud. Din anul 2013, instituția funcționează ca școală gimnazială, cu denumirea Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Năsăud, având în prezent un efectiv de aproximativ 850 de elevi.

Mai multe fotografii AICI

Autor: Darius Echim / Mitropolia Clujului

Foto credit: Ziarul Răsunetul, Primăria Năsăud și Gaby Onul