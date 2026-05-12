Inaugurarea Școlii Gimnaziale Nr. 1 din Gherla, extinsă și modernizată printr-un proiect cu finanțare europeană

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a participat marți, 12 mai 2026, la inaugurarea Școlii Gimnaziale Nr. 1 din Gherla, județul Cluj, extinsă, reabilitată și modernizată printr-un amplu proiect cu finanțare europeană. Anul acesta, unitatea de învățământ împlinește 63 de ani de existență și tradiție în slujba educației.

Evenimentul a avut loc în prezența autorităților locale, a reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Cluj, în frunte cu inspectorul școlar general al ISJ Cluj, prof. Marinela Marc, a elevilor și profesorilor școlii, precum și a altor invitați.

Cu acest prilej, de la ora 10:00, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, înconjurat de un sobor de clerici, a oficiat slujba sfeștaniei și a binecuvântat unitatea de învățământ. Din sobor au făcut parte consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol, arhidiaconul Claudiu Grama, inspectorul școlar pentru disciplina religie din cadrul ISJ Cluj, părintele prof. Marian Sidon, secretarul Protopopiatului Gherla și coordonatorul programelor Asociației „Filantropia Ortodoxă” – Filiala Gherla, părintele Horea Niculae Baciu, precum și alți preoți invitați.

În cuvântul adresat celor prezenți la finalul slujbei, ierarhul a apreciat faptul că se investește în educație, felicitând comunitatea și pe toți cei implicați în materializarea acestui proiect. În acest sens, a subliniat importanța educației în viața copiilor, pornind de la cuvintele Înțeleptului Solomon din Cartea Pildelor, capitolul 22, versetul 6: „Deprinde-l pe tânăr cu purtarea pe care trebuie s-o aibă și chiar când va îmbătrâni nu se va abate de la ea”.

În continuare, oficialitățile prezente au evidențiat importanța investițiilor în educație și necesitatea colaborării dintre autorități, cadre didactice, elevi și părinți. Au rostit alocuțiuni președintele Senatului României, domnul Mircea Abrudean, care a transmis un mesaj video, inspectorul școlar general al ISJ Cluj, prof. Marinela Marc, și primarul municipiului Gherla, Ovidiu Drăgan. Din partea elevilor a luat cuvântul Lucia Melian, elevă în clasa a VIII-a.

Directorul școlii, prof. Liliana-Diana Pop, a prezentat un scurt istoric al școlii și, în calitate de gazdă, a mulțumit tuturor celor implicați în proiectul de extindere, reabilitare, modernizare și dotare a unității de învățământ.

În cadrul evenimentului, școala a acordat diplome de recunoștință mai multor foști profesori și foști elevi care s-au remarcat prin rezultate deosebite. Printre cei distinși s-a numărat veteranul de război și fostul profesor de muzică Iosif Rus, în vârstă de 110 ani, care a onorat ceremonia cu prezența sa. După încheierea carierei militare, acesta a activat ca profesor de muzică timp de peste patru decenii, dedicându-se formării a numeroase generații de elevi.

La finalul momentului festiv, corul de elevi al școlii a susținut un program artistic, iar elevii claselor primare au încheiat evenimentul interpretând cântecul „Școala noastră”, scris de prof. Liana Opriș.

Scurt istoric

Înființată în anul 1963, Școala Gimnazială Nr. 1 din Gherla reunește astăzi o comunitate de peste 800 de elevi și 65 de profesori. Unitatea de învățământ, cu ciclurile primar și gimnazial, funcționează în sistem de învățământ tradițional la ambele niveluri, oferind în plus și alternativa pedagogică Step-by-Step pentru clasele primare.

În ultimii ani, școala a trecut printr-un amplu proces de extindere, renovare și dotare, menit să ofere elevilor și profesorilor condiții moderne pentru desfășurarea actului educațional.

Proiectul „Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Nr. 1, Gherla – Cod SMIS 324159” a fost finanțat prin Prioritatea 6 – O Regiune educată, parte a Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, și corespunde obiectivului de politică „O Europă mai socială”, valoarea contractului fiind de peste 6,6 milioane de euro. Contractul a fost semnat între ADR Nord-Vest și Primăria Municipiului Gherla, în iulie 2024, ca o continuare a primei etape de modernizare desfășurate prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, prin proiectul „Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Nr. 1, Gherla – Cod SMIS 122684”, care a fost implementat cu succes pentru a pune bazele extinderii infrastructurii școlare.

Autor: Darius Echim / Mitropolia Clujului

Foto credit: Dragoș Olteanu