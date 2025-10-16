Inaugurarea și sfințirea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor” din Sânnicoară

Joi, 16 octombrie 2025, a fost inaugurat Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor” din localitatea clujeană Sânnicoară, un proiect medico-social al Asociației „Sfântul Nectarie” din cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului și Clujului, care va asista, în mod gratuit, pacienții minori cu boli cronice progresive, în diferite stadii ale bolii. Evenimentul a avut loc în prezența a trei ierarhi, a oficialităților centrale, județene și locale, a personalităților din mediul sanitar și academic clujean, precum și a numeroși clerici, ctitori, binefăcători și susținători ai primului centru de îngrijiri paliative pediatrice cu asistență complexă și gratuită din România. Proiectul medical cuprinde 38 de locuri, un paraclis, cabinete medicale, săli de tratament, precum şi spaţii de joacă.

Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, și cu Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a oficiat slujba Sfeștaniei și a binecuvântat noul așezământ. În continuare, cei trei ierarhi, înconjurați de un sobor de clerici, au târnosit paraclisul centrului, cu hramul „Sfântul Mucenic Hristofor”. Paraclisul a fost binecuvântat prin stropire cu apă sfințită și prin ungere cu Sfântul și Marele Mir, iar în piciorul Sfintei Mese au fost așezate moaște de mucenici.

La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, pornind de la îndemnul Mântuitorului: „De nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi precum pruncii, nu veţi intra în Împărăţia Cerurilor” (Matei 18, 3). Ierarhul a vorbit despre importanța faptelor milei trupești — între care se numără și ajutorarea celor bolnavi — și i-a felicitat pe toți cei care pun în practică faptele milei creștine, implicându-se în edificarea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice.

„În acest așezământ, în acest centru de îngrijiri paliative, în centrul atenției vor fi copilașii. Suferința e grea pentru oricine, dar mai ales pentru copilași, pentru că suferința lor este și suferința părinților. Așa că, aici, unde vor fi îngrijiți copiii, una dintre faptele milei creștine va fi pusă în evidență: a-i cerceta pe cei bolnavi. Știți ce a zis Domnul Hristos referitor la faptele milei creștine? Atunci când El va reveni, noi, cei morți, vom învia; ne va împărți în două, și celor de-a dreapta le va zice: «Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine» (Matei 25, 34-36). La această faptă a milei trupești — «bolnav am fost și M-ați cercetat» — ne oprim în mod special. (…) Prin urmare, gândul părintelui Bogdan Chiorean de a ridica și pentru copilași un centru de îngrijiri paliative este binecuvântat. Acest gând l-a îmbrățișat și Preasfințitul Părinte Benedict și, în perioada cât a fost Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a pus multă osârdie la ridicarea acestuia”, a spus Mitropolitul Andrei.

Un cuvânt duhovnicesc a rostit și Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, care, în perioada 2020–2025, a fost Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Clujului și, din încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, a îndeplinit funcția de președinte al Asociației „Sfântul Nectarie” Cluj, ocupându-se îndeaproape de ctitorirea centrului.

„Centrul Sfântul Hristofor este dovada vie a expresiei providenței, așa cum spunem în rugăciunea «Tatăl nostru», cerându-I Domnului nu pur și simplu «pâinea cea de toate zilele», într-o traducere inexactă, ci «pâinea cea de fiecare zi», adică atât cât este nevoie la timpul prezent și nu din abundență. (…) Socotim că aceste standarde nenegociate fac ca spitalul nostru să arate atât de bine. Nu s-a făcut rabat de la nimic, așezând viața și pe cel în nevoie foarte sus în ierarhia de valori a lumii. Voi mai adăuga acum speranța, dar și rugăciunea noastră, ca acest centru să adune oameni care știu să iubească și să se dăruiască. Această componentă este temelia vie pentru ceea ce ne dorim să urmeze. Cele nouăsprezece saloane vor adăposti copii în durere, care au nevoie de acest lucru. Ceea ce s-a întâmplat până acum a fost, mai ales, rodul dragostei exprimate în formă materială. Iar ceea ce va urma de acum va fi semnul dragostei spirituale, prin excelență, pe modelul «voi cei tari să purtați slăbiciunile celor mai slabi» (Romani 15, 1)”.

La finalul cuvântului, Episcopul Benedict a mărturisit:

„Mi-aș dori mult ca deviza a tot ceea ce s-a întâmplat aici și va fi de acum încolo să fie «ÎMPREUNĂ», socotind că este expresia, secretul, unei reușite verificate. Iar întreaga ctitorie să fie asemeni unei prescuri vii, frământată, coaptă și oferită «Dumnezeului celor mici», iar El, tuturor celor care îi privesc cu dragoste și îi slujesc cu dăruire pe unii ca aceștia, să le răsplătească din belșug cu bucuriile Împărăției”.

De asemenea, despre importanța și necesitatea acestui proiect medico-social au rostit alocuțiuni și au adresat mesaje de apreciere și felicitare: părintele dr. Bogdan Chiorean – directorul Centrului de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca, prefectul județului Cluj – doamna Maria Forna, domnul Horațiu-Remus Moldovan – președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, doamna Luminița Lucia Brustur Chirilă – director general al Casei de Asigurări de Sănătate Cluj, doamna Cristina Ramona Belce – primarul comunei Apahida și părintele Lorand-Emanuel Komives, ctitor și coordonator al Centrului „Sfântul Hristofor”.

Distincții și diplome de apreciere

În semn de prețuire și recunoștință, pentru implicarea activă în ridicarea Centrului „Sfântul Hristofor”, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a oferit mai multe distincții clericilor și mirenilor implicați în acest amplu proiect social-filantropic.

Din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Mitropolitul Andrei i-a oferit domnului inginer Ioan Scuturici, ctitor și constructorul clădirii, Ordinul „Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, Noul Hozevit”.

Părintele dr. Bogdan Chiorean, directorul Centrului de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca, a primit „Crucea Transilvană” pentru clerici, cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Clujului, iar părintele Lorand-Emanuel Komives, ctitor și coordonator al Centrului „Sfântul Hristofor”, a fost hirotesit iconom stavrofor, cu dreptul de a purta crucea pectorală. Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” pentru mireni a fost acordat doamnei Emilia Scuturici, domnului Daniel Șologon și doamnei Minerva Bâldea. Ordinul „Episcop Nicolae Ivan” pentru mireni a fost acordat doamnei prof. Șomița Mirela Komives și domnului Horațiu-Remus Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Ordinul „Sfinții Martiri Năsăudeni” a fost oferit doamnei Luminița Lucia Brustur Chirilă, director general al Casei de Asigurări de Sănătate Cluj. Ordinul „Mihai Vodă” pentru mireni a fost conferit doamnei arhitect Cristina Albu (Sin) și domnului inginer Dan Șoșa, iar „Gramata Mitropolitană însoțită de Sfânta Scriptură, cartea de căpătâi a credinciosului” i-a fost oferită doamnei Ancuța Bălteanu. De asemenea, alți binefăcători au primit diplome de aleasă cinstire.

Totodată, din partea Instituției Prefectului – Județul Cluj, doamna prefect Maria Forna a oferit distincția „Onoare pentru Cluj – 2025” părintelui dr. Bogdan Chiorean – directorul Centrului „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca și părintelui Lorand-Emanuel Komives, coordonator al Centrului „Sfântul Hristofor” din Sânnicoară.

Scurt istoric

Proiectul se află sub patronajul Asociației „Sfântul Nectarie” Cluj din cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului și Clujului, fiind realizat cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, sub directa coordonare a Preasfinţitului Părinte Benedict, azi Episcopul Sălajului, dar în perioada zidirii fiind Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, şi preşedinte al Asociaţiei „Sfântul Nectarie” Cluj.

În toamna anului 2022, la data de 13 octombrie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei și Preasfințitul Părinte Benedict au pus piatra de temelie pentru Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor”, primul centru de îngrijiri paliative pediatrice cu asistență complexă și gratuită din România.

Edificiul se află în localitatea Sânnicoară, pe strada Eternității, pe un teren de 1.400 mp, donat de familia părintelui Lorand Emanuel Komives, la îndemnul doamnei profesor Şoimiţa Mirela Komives. Iniţiativa edificării unui astfel de spital a avut-o părintele doctor Bogdan Chiorean, directorul Centrului de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie”, în urma unei nevoi clamate de părinţii copiilor cu boli cronice progresive, aflaţi în imposibilitatea de a găsi un loc de îngrijire în sistemul sanitar existent.

Lucrările la Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice au început abia în luna noiembrie 2023. Astfel, în aproximativ doi ani, în perioada decembrie 2023- septembrie 2025, edificiul a fost construit și dotat cu toate cele necesare, putând găzdui 38 de pacienți.

Clădirea este compusă din demisol, parter, etajul întâi și mansardă. Demisolul cuprinde paraclisul cu hramul „Sfântul Hristofor”, cabinetele medicale și recepția, la parter sunt saloanele, camera de stimulare senzorială și alte săli de tratament, iar la etajul 1 și la mansardă sunt, de asemenea, saloane și alte spații necesare

În mod profesionist şi pro bono, proiectul centrului a fost realizat de doamna arhitect Cristina Albu (Sin). Sistemele de instalaţii au fost montate de către echipa domnului inginer Dan Şoşa. Cărămida necesară a fost oferită de societatea Cemacon, prin bunăvoinţa domnului director general Daniel Şologon. Execuţia lucrării a fost realizată de către firma Midicons, sub atenta coordonare a domnului inginer Ioan Scuturici, având-o alături pe soţia sa, doamna Emilia Scuturici, care, cu multă generozitate şi disponibilitate, au făcut din acest proiect o prioritate a întregii lor activităţi.

Costurile aferente edificării şi dotării clădirii au fost acoperite exclusiv din donaţii şi sponsorizări, venind dinspre numeroşi oameni de bine.

Centrul a fost conceput conform unui spital care să ofere asistență complexă (medicală, spirituală, socială și psihologică), în mod gratuit, copiilor cu boli cronice progresive, aflați în diverse stadii ale bolii care fac improbabilă supraviețuirea până la vârsta de adult. În cadrul centrului, copiii vor participa la activități școlare, iar șederile vor fi oferite nu numai pentru tratament, ci și pentru a le da părinților o perioadă de refacere după efortul constant depus pentru copiii lor.

Spitalul „Sfântul Histofor” este al doilea centru dedicat îngrijirilor paliative construit de Arhiepiscopia Clujului, după Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie”, înființat în anul 2012 de vrednicul de pomenire Episcop Vasile Flueraș (Someșanul).

La data de 16 octombrie 2025, Centrul a fost inaugurat și sfințit de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, și cu Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, în prezența oficialităților centrale, județene și locale, a personalităților din mediul sanitar și academic clujean, precum și a numeroși clerici, ctitori, binefăcători și susținători.

Cei care doresc să sprijine în continuare acest proiect de suflet o pot face donând în conturile Asociației „Sfântul Nectarie” Cluj, asociație care se ocupă de Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca și de Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor”.

Conturile puse la dispoziției sunt următoarele:

Asociația „Sfântul Nectarie” Cluj

Lei: RO83BTRLRONCRT00C6603105

Euro: RO25BTRLEURCRT00C6603103

Sau prin SMS, la numărul 8845, cu textul JOY, în valoare de 2 euro.

În prezent, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului are 62 de proiecte și programe sociale, prin care oferă adăpost, hrană, îmbrăcăminte, medicamente, îngrijiri medicale și paliative, educație pentru copii și tineri, alinare pentru cei bolnavi și speranță acolo unde aceasta lipsește. Astfel, conform datelor de anul trecut, prin unitățile de cult, asociațiile și fundațiile eparhiale, au fost cheltuiți, în scop filantropic, 40.392.686 de lei, fiind ajutate 18.624 de persoane.

