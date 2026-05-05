Încep înscrierile și reînscrierile la creșe și grădinițe, în județul Cluj, pentru anul școlar 2026–2027

În județul Cluj, în perioada 18 mai – 31 august 2026, are loc procesul de reînscriere și înscriere a copiilor în unitățile de învățământ antepreșcolar și preșcolar, pentru anul școlar 2026–2027, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației.

În prima etapă vor fi reînscriși copiii care frecventează deja o creșă sau o grădiniță și care vor continua în aceeași unitate de învățământ, în baza unei cereri scrise depuse de părinți sau reprezentanții legali.

Rezultatele reînscrierilor și numărul locurilor rămase libere vor fi afișate în data de 22 mai 2026.

Ulterior, începe procesul de înscriere pentru copiii nou-veniți, în trei etape:

Etapa I: 25 mai – 18 iunie 2026

– depunerea cererilor: 25–29 mai

– procesarea opțiunilor: 2–17 iunie

– afișarea rezultatelor: 18 iunie, ora 14:00

Etapa a II-a: 22 iunie – 9 iulie 2026

– depunerea cererilor: 22–26 iunie

– procesarea dosarelor: 29 iunie – 8 iulie

– afișarea rezultatelor: 9 iulie, ora 14:00

Etapa de ajustări: 17–27 august 2026

Aceasta este destinată copiilor care nu au fost repartizați în primele două etape sau care nu au participat anterior la procesul de înscriere. Rezultatele finale vor fi afișate în 28 august 2026.

Părinții pot completa trei opțiuni în cererea-tip de înscriere, iar validarea acesteia la unitatea de învățământ aleasă este obligatorie. În cazul în care numărul solicitărilor depășește numărul locurilor disponibile, departajarea se va face pe baza criteriilor generale și specifice prevăzute de legislația în vigoare.

Pentru anul școlar 2026–2027, în județul Cluj sunt prevăzute 1.096 de grupe de nivel preșcolar și 239 de grupe de nivel antepreșcolar.

Programul de depunere și validare a dosarelor va fi afișat la fiecare unitate de învățământ și pe site-urile acestora, comisiile urmând să funcționeze în intervalul 08:00–18:00, de luni până joi, respectiv 08:00–16:00, vinerea.

Informații suplimentare pot fi consultate pe site-ul Inspectoratul Școlar Județean Cluj.