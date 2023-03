Începe construcția noii clădiri a Spitalului Județean de Urgență Bistrița-Năsăud

În prezența ministrului Sănătății, prof. univ. dr. Alexandru Rafila şi a prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, rector al UMFST Târgu Mureş, în Sala Festivă a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș a avut loc semnarea contractelor de finanțare pentru infrastructura spitalicească nouă, din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, pentru investițiile din județele Mureș, Bistrița-Năsăud, Cluj și Alba.

La eveniment, au participat președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud – Emil Radu Moldovan, prefectul Teofil Cioarbă, deputatul Bogdan Ivan, directorul executiv Ciprian Ceclan şi Veronica Hasnaş din cadrul CJ, BN, dar şi managerul Ioan Scurtu de la compania Dimex 2000 Company. Managerul Spitalului Județean de Urgență Bistrița, ec. Gabriel Lazany, i-a avut alături pe directorul medical Gabriela Deak, directorul financiar-contabil – Mirela Pop, dar şi medicii din secţiile care vor beneficia de investiţii majore în urma implementării acestui proiect precum dr. Mihaela Albu (medic specialist Chirurgie plastică – Microchirurgie reconstructivă), dr. Adrian Demian (ORL), dr. Mihai Alexandru Hărăguş (şef Secţie Cardiologie), dr. Andrei Vârciu (medic specialist Gastroenterologie), dr. Iuliana Gărduş (medic şef Secţie Neurologie), dr. Ioana Marchiş (medic specialist Gastroenterolog), dr. Andrei Fărcaş-Rotariu (medic specialist Neurochirurgie), dr. Simona Bâldea (medic primar Nefrologie).

Președintele CJ Emil Radu Moldovan:

“Extinderea pavilionului Spitalului Județean de Urgență Bistrița, prin construirea unui corp de clădire nou, cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă“, cu o valoare de aproximativ 100 milioane euro, este cel mai mare și important proiect din domeniul medical din județul Bistrița-Năsăud, astfel că, oficial, sistemul de sănătate din Bistrița-Năsăud trece la un nou nivel.

„Astăzi, trăim un moment istoric, astfel, prin finanțarea unei investiții de aproximativ 100 mil euro, vom reabilita și moderniza vechea clădire a SJU Bistrița, în suprafață de aprox. 20.200 mp , unde vor funcționa după reabilitare: parter -(blocul alimentar, UPU SMURD, laboratorul de anatomie patologică), et. 1 (urologie și ortopedie), et. 2 (Obstetrică ginecologie, bloc operator Obstetrică ginecologie, neonatologie și ATI), etajul 3 (oftalmologie, boli cronice și blocul operator centralizat), etajul 4 (medicină internă, diabet, chirurgie generală), etajul 5 (pediatrie).

Vom construi o clădire nouă în suprafață desfășurată de aprox. 14.450 mp, care va fi legată de clădirea existentă printr-o pasarelă triplu etajată și va fi conectată cu secțiile ATI, Bloc Operator și Chirurgie. În noua clădire construită va funcționa secția cardiologie (care va avea în componență o sală de operație hibrid cu angiograf pentru cardiologie intervențională, unitatea de supraveghere şi tratament avansat al pacienților cardiaci critici), secția de hemodializă, compartimentul de chirurgie plastică, secția ORL, secția obstetrică ginecologie, compartimentul de neurochirurgie, compartimentul de recuperare neurologică, secția de neurologie, compartimentul de gastroenterologie și blocul operator ( 4 noi săli de operație).

De asemnea, unul dintre obiective este acela de a crește semnificativ calitatea actului medical, prin construirea celor 4 noi săli de operație (Neurochirurgie, Gastroenterologie intervențională, Chirurgie plastică, Oftalmologie), care vin în completarea Blocului Operator, ajungând la 12 săli de operație. Prin implementarea acestui proiect, vom crește semnificativ condițiile hoteliere, (saloane cu 1-4 paturi, cu grupuri sanitare proprii, sisteme de distribuție a fluidelor medicale la fiecare pat), vom implementa programul de digitalizare la nivelul unității spitalicești, oferind posibilitatea accesării serviciilor digitale de înaltă calitate angajaților, pacienților și partenerilor.

Sunt convins că în urma acestor investiții deosebit de importante pentru sănătate, în Bistrița, vor veni noi medici care ne vor oferi servicii medicale de calitate superioară. Dacă astăzi activitatea a SJU Bistrița se desfășoară în 23 de secții și compartimente medicale, cu 997 de paturi spitalizare continuă și 38 de paturi spitalizare de zi, pe o suprafață totală de 29.570 mp, în urma acestor investiții, SJU Bistrița va avea 29 de secții și compartimente care își vor desfășura activitatea pe o suprafață de aprox. 44.020 mp (în plus -neurochirurgie, recuperare neurologică, chirurgie plastică, compartiment gastroenterologic, unitatea de accidente vasculare cerebrale, unitatea de supraveghere şi tratament avansat al pacienților cardiaci critici)”.