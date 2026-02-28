Începe Luna Femeilor: Anul acesta este marcată prima dată în România

Duminică începe Luna Femeilor în România. Anul acesta este primul în care este marcată, după aprobarea inițiativei în Parlament și promulgarea ei de către Președintele Nicușor Dan.

Legea urmărește evidențierea „impactului pozitiv pe care femeile l-au avut asupra societății românești în domenii precum educația, sănătatea, cultura, știința, sportul sau politica și întreaga societate”, au scris inițiatoarele în Expunerea de motive a proiectului legislativ aprobat.

Inițiatoarele s-au inspirat din demersuri similare existente în alte țări ca Australia, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii. A fost aleasă prima lună a primăverii, care în România este în mod tradițional asociată cu omagierea feminității prin oferirea de mărțișoare și celebrarea maternității în 8 martie, de Ziua Femeii.

Luna Femeilor în România coincide cu Luna pentru Viață, martie fiind, de peste un deceniu, luna în care sunt organizate Marșul pentru Viață și alte activități de promovare a sprijinului pentru femei și copiii lor – născuți sau nenăscuți.

Biserica și femeile

Faptul că tot în martie sărbătorim în Biserică Buna Vestire este semnificativ în ceea ce privește vocația maternă a femeii și rolul ei important în comunitate.

Femeile și-au dobândit adevăratul statut de egalitate odată cu răspândirea creștinismului, care îi recunoaște Maicii Domnului cea mai înaltă treaptă duhovnicească și cel mai important rol în mântuirea lumii.

„Femeile creștine din viața Bisericii au urmat voinței lui Hristos, așa cum i-au urmat Maica Domnului, Femeile Mironosițe, Sfintele Mucenițe, Sfintele Cuvioase și întregul șir al tuturor Sfintelor Femei, înscrise în calendarul Bisericii și cinstite de Biserică”, transmitea Părintele Patriarh Daniel în Duminica Mironosițelor din 2022.

Preafericirea Sa amintea că, pe acest temei, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat a treia Duminică după Paști drept Duminica Femeilor creștine: „Această inițiativă de prețuire a credinței și a curajului femeilor creștine evidențiază importanța lucrării misionare a femeilor în viața Bisericii și a societății românești”, spunea atunci Patriarhul României.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a desemnat anul 2026 drept Anul Comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame).

Recent, la Catedrala Patriarhală, a avut loc proclamarea publică a canonizării unui număr de 16 femei cu viață sfântă (mucenițe, monahii, soții de domnitori, mame de sfinți și mărturisitoare).

Femeia în familie și societate

Femeile nasc și hrănesc viața și modelează caracterul copiilor prin educație și exemplu personal. Importanța acestui rol în comunitate este subliniată atât prin denumirea Anului comemorativ 2026 în Patriarhia Română, cât și prin biografiile sfintelor recent canonizate de Biserica Ortodoxă Română.

Două proiecte editoriale ale Agenției de știri Basilica omagiază femeile în mod special în Anul comemorativ 2026:

Materic digital, care prezintă sfintele cinstite în fiecare lună, omagiind femeile din Biserică incluse în Calendarul Ortodox;

Românce în istorie, care prezintă femei românce care au marcat istoria, de la savante la regine care au lucrat pentru binele românilor și chiar au creat România așa cum o cunoaștem în prezent.

Ambele rubrici demonstrează că femeile pot face aceleași lucruri pe care le împlinesc și bărbații – martiriu, asceză, explorare, știință, mobilizare a comunităților. Dar vocația lor unică și firească, în care sunt neîntrecute, rămâne maternitatea, expresie a iubirii jertfelnice.

Foto credit: Mircea Florescu