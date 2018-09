Început de an şcolar, la Seminarul Teologic din Baia Mare

Luni, 10 septembrie 2018, prima zi a noului an şcolar 2018-2019, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a participat, la Catedrala Episcopală “Sfânta Treime” din Baia Mare, la deschiderea noului an şcolar pentru Seminarul Teologic Liceal Ortodox “Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare. Ca de fiecare dată de 15 ani încoace, adică de la târnosirea Catedralei, deschiderea noului an şcolar pentru învăţământul teologic preuniversitar din Baia Mare se face în acest sfânt locaş de închinare.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în fruntea unui sobor alcătuit din Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar şi cadru didactic universitar asociat, Pr. Lect. Univ. Dr. Marius Nechita, directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox “Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Pr. Florin Hoban, inspector şcolar pentru religie la Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, Pr. Prof. Drd. Claudiu Pop, Pr. Prof. Călin Bogdan Stoica, Pr. Vasile Botiş, de la Catedrala Episcopală “Sfânta Treime”. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de un grup de elevi seminarişti, dirijaţi de Pr. Prof. Drd. Andrei Baboşan, de la Seminar.

La cuvântul de învăţătură, Pr. Lect. Univ. Dr. Marius Nechita a dat citire Mesajului Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. După încheierea Sfintei Liturghii, a fost oficiat un polihroniu pentru ca Dumnezeu să-şi reverse darurile Sale asupra elevilor şi profesorilor în acest an şcolar.

15 ani de la târnosirea Catedralei Episcopale

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin s-a adresat, pe scurt, elevilor şi cadrelor didactice prezente, reamintidu-le îndatoririle creştineşti pe care le au în permanenţă, le-a vorbit despre referendumul pentru familie ce va fi organizat în luna octombrie, cerîndu-le elevilor să fie un fel de voluntari în a îndemna poporul să se prezinte la vot.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a amintit despre momentul important petrecut în urmă cu 15 ani, la 9 septembrie 2003, când a fost târnosit nivelul întâi al Catedralei Episcopale de către vrednicii de pomenire Patriarhi Teoctist al României şi Petros al VII-lea al Alexandriei Egiptului şi întregii Africi, iar în cadrul Sfintei Liturghii a fost canonizat Episcopul Iosif Stoica al Maramureşului drept Sfântul Iosif Mărturisitorul din Maramureş, devenit ocrotitorul Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului şi al Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Baia Mare al cărui nume îl poartă.

Andrei Fărcaş