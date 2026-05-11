Îndepărtează-te de orice lucru, cuvânt, cuget și simțire oprite de Evanghelie | Starețul Nectarie de la Optina

Starețul Nectarie de la Optina:

„Începeți! Propun atenției dumneavoastră învățătura Sfinților Părinți referitoare la aceasta: Vrei să te înveți să-L iubești pe Dumnezeu? Îndepărtează-te de orice lucru, cuvânt, cuget și simțire oprite de Evanghelie. Prin vrăjmășia ta împotriva păcatului arată-ți și dovedește-ți iubirea față de Dumnezeu. Păcatele în care se va întâmpla să cazi din pricina neputințelor, încredințează-le pocăinței. Dar mai bine stăruie să nu se atingă de tine aceste păcate, printr-o severă veghere asupra propriei persoane.”