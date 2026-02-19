ÎNFLORITOARE: pentru al doilea an la Cluj, conferința care aduce primăvara vine în sprijinul campaniei „Adoptă o mamă”

Pe 5 martie, la Wonderland Resort, femeile spun: ”Puterea feminină în leadership înseamna: intuiție, relație, comunitate”

În luna martie, femeile din Cluj primesc mai mult decât flori și mărțișoare: primesc mesaje puternice de susținere și inspirație din partea unor voci feminine puternice, cu impact în societate. Pe 5 martie, conferința INFLORITOARE, ediția 2026, parte a campaniei ”Adoptă o mamă” demarată de Mirela Retegan și Fundația Zurli în 2015, ajunge din nou la Cluj-Napoca, sub titlul ”Puterea feminină în leadership: intuiție, relație, comunitate”. Evenimentul va avea loc la Wonderland Resort, începând cu ora 18:00 și este organizat de Asociația Mamprenoare, împreună cu Fundația Zurli.

Accesul este liber, dar este necesară obținerea unui bilet de acces cu valoare zero, prin accesarea acestui link: https://infloritoare-cluj-napoca.eventbrite.com.

Fiecare participant la conferință este invitat să vină cu un cadou pentru o beneficiară a campaniei ”Adoptă o Mamă”. În semn de recunoștință pentru gestul său, organizatorii îi vor dărui o broșă în formă de floare, realizată manual de voluntarele Mamprenoare și de prietenii lor. Acest simbol al renașterii și bucuriei va reaminti fiecărei participante că nu este singură și că împreună putem construi o lume mai bună pentru mame și femei.

”Această campanie am gândit-o acum mai mult de 10 ani din dorința de a fi aproape de mămicile aflate în situații speciale și de a le susține. Timp de peste un deceniu, peste 40.000 de femei s-au bucurat de suport și tot atâtea ne-au ajutat să distribuim mii de pachete și să aducem sprijin real mamelor și femeilor care au avut nevoie. Astăzi, prin solidaritate și empatie, transformăm luna martie într-o sărbătoare a mamelor, o lună din care mamele să-și ia putere pentru tot anul.” – Mirela Retegan fondator Fundația Zurli.

În Cluj, femei de succes vor da glas poveștilor autentice despre curaj, depășirea obstacolelor și găsirea echilibrului interior. Pe 5 martie, vor urca pe scena de la Wonderland Resort:

Alina Munteanu – executive coach & senior trainer, fondator Mamprenoare

”Comunitatea Mamprenoare a fost întotdeauna alături de oameni. Este credința mea că un lider veritabil este cel care ajută comunitatea. De-a lungul anilor, am participat la numeroase campanii sociale, educaționale și culturale. Acum, membrele comunității noastre își îndreaptă întreaga energie către mamele și femeile aflate în situații dificile. Invităm întreaga comunitate să ni se alăture și să realizăm împreună superbele flori de hârtie – simbolul campaniei „Adoptă o mamă” – pentru a oferi speranță, recunoștință și sprijin mamelor care au nevoie de noi. Vom dărui aceste flori tuturor participanților la conferința „Înfloritoare” din 5 martie, dar și beneficiarelor din acest an, alături de care vom fi chiar pe 8 martie, de Ziua Femeii. – Alina Munteanu, președintele Asociației Mamprenoare

Programul complet al conferinței ”Puterea feminină în leadership: intuiție, relație, comunitate”

Panel 1

Puterea feminină din spatele afacerii de succes, cu Diana Calfa, Ioana Mârza, Andreea Koronios, Claudia Crișan. Moderator: Anca Dinu

“Violența domestică nu înseamnă doar bătaie” – cms șef Gina Pop

Improvizație pentru toți, cu Oana Pocan

Panel 2

Puterea comunității , cu Claudia Rogozan, Oana Luca, Loredana Chis și Raluca Culda. Moderator: Alina Munteanu

Eleganța primei impresii, moment susținut de Carmen și Iulia Burci.

Perioadă înfloritoare la Cluj-Napoca, la începutul primăverii

Între 28 februarie și 8 martie, Clujul trăiește o perioadă înfloritoare, dedicată mamelor și femeilor aflate în dificultate. În ultima zi a iernii, membrele comunității Mamprenoare organizează un atelier de confecționat flori – simbolul campaniei ”Adoptă o mamă”, eveniment la care este invitată să participe întreaga comunitate.

Atelierul va avea loc pe 28 februarie, la sediul Asociației Mamprenoare (bd. 21 decembrie 1989 nr. 36, ap 1), de la ora 11:00. Participarea este gratuită și este necesară rezervarea locului prin completarea acestui formular: https://forms.gle/e2CAMyWrUE2nZfhP9

Campania va avea drept punct culminant conferința ”Înfloritoare” din 5 martie și se va finaliza chiar pe 8 martie, cu împărțirea, de către membrele comunității Mamprenoare, a pachetelor pentru mamele aflate în dificultate.

În toată această perioadă, cine dorește să aducă pachete cadou pentru mamele și femeile aflate în dificultate, beneficiare ale campaniei ”Adoptă o Mamă” o pot face în următoarele puncte de colectare:

Cluj-Napoca & Florești, coordonator: Claudia Rogozan – 0741 475 405

Mărăști – Contaexpert Eurofond SRL (str. Cibinului, nr. 3, ap. 6: Luni–Vineri: 9:00–17:00)

Zorilor / Bună Ziua – Apartament 1 Bistro & Bar (Calea Turzii 162–168, bl. C1, parter: Luni–Vineri: 9:00–23:00 sau Sâmbătă–Duminică: 10:00–23:00)

Florești – sediul ACR Contafisc (Str. Tăuțului, nr. 89A, ap. 4: Luni–Vineri: 9:00–16:00)

Persoanele care doresc acest lucru pot face donații financiare:

Asociația Mamprenoare:Cont: RO62 BREL 0002 0032 6995 0100 (Libra Internet Bank), mențiune transfer: „Adoptă o mamă”, PayPal: https://www.paypal.com/paypalme/AsociatiaMamprenoare