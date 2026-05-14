„Inima hiperkinetică” – poezia Cristinei Bogdan, metaforă a timpului, iubirii, credinței și regăsirii interioare

În cadrul emisiunii „Universul ideilor”, realizată de Simona Vlasa la Radio Renașterea, invitata ediției a fost scriitoarea Cristina Bogdan, care a vorbit despre cel mai nou volum al său de versuri, „Inima hiperkinetică”, apărut la Editura Eikon în 2025 și lansat recent la târgul de carte „Gaudeamus” de la Cluj-Napoca.

Întâlnirea a deschis un dialog sensibil despre poezie ca formă autentică de memorie și devenire, despre felul în care trecutul, prezentul și viitorul se întrepătrund în viața fiecărui om și despre puterea luminoasă a cuvântului de a păstra vie emoția lucrurilor esențiale. În paginile volumului, timpul devine metaforă, iar experiențele interioare capătă expresie printr-o poezie delicată, reflexivă și profund personală.

Remarcat deja în spațiul critic pentru sensibilitatea și densitatea sa culturală, volumul dezvăluie o scriitură în care literatura, credința, memoria și iubirea se întâlnesc într-o fascinantă geografie a sufletului. Titlul însuși pornește de la o realitate biografică, transformată poetic într-o imagine a intensității trăirii și a fragilității asumate.

Dialogul din studioul Radio Renașterea a adus în prim-plan teme precum metafora vieții și a timpului, nevoia de regăsire interioară, puterea de a iubi și de a dărui și locul credinței într-o lume complicată, aflată într-o perpetuă frământare. Poezia Cristinei Bogdan apare nu doar ca o expresie artistică, ci, mai ales, ca spațiu viu al sincerității și al întâlnirii cu sine.

Emisiunea a fost o invitație la reflecție și la redescoperirea acelei sensibilități care poate transforma memoria, iubirea și fragilitatea umană în frumusețe durabilă.