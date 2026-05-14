Unversul ideilor | Interviul săptămânii

„Inima hiperkinetică” – poezia Cristinei Bogdan, metaforă a timpului, iubirii, credinței și regăsirii interioare

de | mai 14, 2026

În cadrul emisiunii „Universul ideilor”, realizată de Simona Vlasa la Radio Renașterea, invitata ediției a fost scriitoarea Cristina Bogdan, care a vorbit despre cel mai nou volum al său de versuri, „Inima hiperkinetică”, apărut la Editura Eikon în 2025 și lansat recent la târgul de carte „Gaudeamus” de la Cluj-Napoca.

Întâlnirea a deschis un dialog sensibil despre poezie ca formă autentică de memorie și devenire, despre felul în care trecutul, prezentul și viitorul se întrepătrund în viața fiecărui om și despre puterea luminoasă a cuvântului de a păstra vie emoția lucrurilor esențiale. În paginile volumului, timpul devine metaforă, iar experiențele interioare capătă expresie printr-o poezie delicată, reflexivă și profund personală.

Remarcat deja în spațiul critic pentru sensibilitatea și densitatea sa culturală, volumul dezvăluie o scriitură în care literatura, credința, memoria și iubirea se întâlnesc într-o fascinantă geografie a sufletului. Titlul însuși pornește de la o realitate biografică, transformată poetic într-o imagine a intensității trăirii și a fragilității asumate.

Dialogul din studioul Radio Renașterea a adus în prim-plan teme precum metafora vieții și a timpului, nevoia de regăsire interioară, puterea de a iubi și de a dărui și locul credinței într-o lume complicată, aflată într-o perpetuă frământare. Poezia Cristinei Bogdan apare nu doar ca o expresie artistică, ci, mai ales, ca spațiu viu al sincerității și al întâlnirii cu sine.

Emisiunea a fost o invitație la reflecție și la redescoperirea acelei sensibilități care poate transforma memoria, iubirea și fragilitatea umană în frumusețe durabilă.

Moștenirea spirituală a Parohiei Guga | Părintele Alexandu Ioan Circa

În anul 2026, dedicat de Biserica Ortodoxă Română pastorației familiei creștine și pomenirii sfintelor femei din calendar, privirea se îndreaptă firesc spre acele locuri în care credința nu este doar mărturisită, ci trăită în fiecare zi: în rugăciune, în jertfelnicie,...

Prima icoană tactilă: „Pogorârea Duhului Sfânt” (Cincizecimea)

Când culoarea poate fi atinsă. Povestea unei invenții care deschide lumea artei pentru nevăzători Există întâlniri care nu aduc doar informație, ci schimbă felul în care privim lumea. Sau, poate mai bine spus, felul în care înțelegem că lumea poate fi percepută...

Doina Dejica (Fânățeanu) – povestea unei vieți dăruite copilăriei

Există oameni care își așază viața în slujba frumosului, iar rodul muncii lor rămâne viu în inimile celor pe care i-au atins. Un astfel de om este Doina Dejica – artist păpușar de excepție, personalitate marcantă a Teatrul de Păpuși Puck și voce iubită de generații de...

Festivalul Produsului Tradițional la Cluj-Napoca | 4 mai 2026

Gustul care păstrează memoria unui neam – despre Festivalul Produsului Tradițional Există gusturi care depășesc bucuria clipei și rămân adânc așezate în memoria sufletului. Sunt gusturile copilăriei, ale satului românesc, ale bucatelor pregătite cu răbdare, după...