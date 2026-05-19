Inovații din laboratoarele studențești, prezentate la USAMV Cluj-Napoca

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj-Napoca va deveni vineri, 22 mai 2026, un nucleu al cercetării și inovației culinare. Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor organizează cea de-a XIII-a ediție a Festivalului Alimentului, un eveniment de referință care aduce în prim-plan ingeniozitatea și competențele studenților din anii terminali.

În acest an, laboratoarele și stațiile pilot ale universității s-au transformat în veritabile incubatoare de tehnologie. Absolvenții au dezvoltat nu mai puțin de 41 de produse alimentare revoluționare în cadrul lucrărilor de licență, multe dintre acestea fiind concepute în parteneriat direct cu mediul de afaceri. Proiectele sunt împărțite în trei mari secțiuni competiționale: preparate din carne și lactate; băuturi alcoolice și non-alcoolice; produse de panificație, patiserie și zaharoase.

Printre cele mai spectaculoase concepte care promit să impresioneze juriul se numără un biofilm inteligent și biodegradabil capabil să își schimbe culoarea pentru a indica prospețimea cărnii, o cremă de cârnați bogată în proteine pentru sportivi, dar și preparate „clean label” fără aditivi sintetici, unde polifosfații sunt înlocuiți natural cu supă de oase bogată în colagen. Vizitatorii vor mai putea descoperi bere artizanală cu adaos de lavandă, trandafiri și colagen, înghețată botanică cu miere și busuioc sau snacks-uri sustenabile din mazăre germinată.

Doamna profesor dr. Elena Mudura, decanul facultății, a subliniat că acest festival a depășit granițele unei simple expoziții academice, devenind o punte solidă de networking și transfer tehnologic către industrie, efort susținut în acest an de peste 35 de parteneri din sectorul de business. Jurizarea va începe la ora 8:00, iar tinerii inventatori își vor susține creațiile printr-un pitch academic riguros în fața specialiștilor, demonstrând viabilitatea și sustenabilitatea ideilor lor pentru piața economică actuală.