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Teologie și spiritualitate ortodoxă

Înrudirea duhovnicească a familiilor. Despre nași, fini și prieteniile în duh la Sfinții Paisie Aghioritul și Iosif Isihastul | Constantin Grigore

de | aug. 3, 2026

În veacul trecut, o pleiadă de sfinți isihaști au scris despre folosul care se dobândește dintr-o prietenie duhovnicească, clădită hristocentric, sub înrâurirea legilor dumnezeiești. Înrudirea duhovnicească dintre nași și părinți nu poate fi redusă la o relație de politețe, la obligații sociale sau la întâlniri ocazionale. Dacă această legătură nu este fundamentată hristocentric, ea riscă să se transforme într-o simplă convenție, lipsită de conținut duhovnicesc.

Atunci când între aceștia există o autentică prietenie duhovnicească, întemeiată pe rugăciune, pe participarea la viața Bisericii și pe aceeași dorință de a trăi Evanghelia, copilul crește într-o atmosferă în care credința nu este doar predicată, ci trăită. El vede aceeași mărturisire de credință, aceeași conștiință bisericească și aceeași orientare către Hristos atât în familia sa, cât și în familia nașilor. În acest fel, înrudirea duhovnicească își împlinește adevărata menire, devenind o prelungire a lucrării Botezului în viața de zi cu zi.

Înrudirea duhovnicească a familiilor. Despre nași, fini și prieteniile în duh la Sfinții Paisie Aghioritul și Iosif Isihastul | Constantin Grigore

Înrudirea duhovnicească a familiilor. Despre nași, fini și prieteniile în duh la Sfinții Paisie Aghioritul și Iosif Isihastul | Constantin Grigore

Radio Renasterea
Radio Renasterea
Înrudirea duhovnicească a familiilor. Despre nași, fini și prieteniile în duh la Sfinții Paisie Aghioritul și Iosif Isihastul | Constantin Grigore
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<a href="https://radiorenasterea.ro/author/gconstantin/" target="_self">Grigore Constantin</a>

Grigore Constantin

Grigore Constantin s-a născut la 14 mai 1997, în Lunca Câlnicului, județul Brașov. A urmat Seminarul Teologic „Dumitru Stăniloae” din Brașov între anii 2012-2016, continuându-și studiile la Facultatea de Teologie „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, unde a absolvit în 2020. În perioada 2020-2022, a urmat un master în Teologie istorică la aceeași instituție. În prezent, își continuă formarea academică printr-un program de master în Filosofie Antică și Medievală la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

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