ÎNSCRIERE, REÎNSCRIERE ȘI ADMITERE ANUL EDUCAȚIONAL 2025-2026 la Școala Populară de Arte ,,Tudor Jarda” din Cluj-Napoca

Școala Populară de Arte ,,Tudor Jarda” din Cluj-Napoca, instituție de cultură subordonată Consiliului Județean Cluj, organizează sesiunea de înscriere în anul educațional 2025-2026, în perioada 1-9 septembrie 2025, urmată de examenul de admitere (pentru anul I) care va avea loc în 11 septembrie 2025. Sesiunea de reînscriere în anii II/III/IV/V se desfășoară între 1-9 septembrie 2025.

Ca în fiecare an, Școala Populară de Arte ,,Tudor Jarda” Cluj-Napoca, invită toți doritorii să se înscrie la cursurile școlii, cuprinse în patru categorii, respectiv artă dramatică, arte vizuale, muzică și coregrafie. Cursanții pot opta pentru diferite tipuri de cursuri, după cum urmează:

Cursuri de bază (cursuri finalizate cu diplomă de absolvire):

(cursuri finalizate cu diplomă de absolvire): Cursuri de tehnici (cursuri finalizate cu diplomă de absolvire)

(cursuri finalizate cu diplomă de absolvire) Cursuri de excelență pentru o parte dintre specializările din categoria „muzică” (cursuri finalizate cu diplomă de absolvire) – NOU!

(cursuri finalizate cu diplomă de absolvire) – Asistență artistică (fără examene);

(fără examene); Secții externe (cursuri finalizate cu diplomă de absolvire).

Toate informațiile necesare procesului de înscriere, reînscriere și admitere se regăsesc pe site-ul instituției, la link-ul scoaladearte.ro/regulamentul-de-inscriere-si-reinscriere-2/