Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, pentru anul școlar 2026-2027

Inspectoratul Școlar Județean Cluj afișează astăzi, 12 martie 2026, circumscripțiile școlare, precum și numărul claselor pregătitoare alocate fiecărei unități de învățământ preuniversitar, potrivit Planului de școlarizare propus, pentru anul școlar 2026-2027 și în conformitate cu prevederile Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin O.M.E., nr. 4019/2024 și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2026-2027, aprobat prin O.M.E.C., nr. 3334/26 februarie 2026.

Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție sunt înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată. Confom art.2, alin. a), din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, O.M.E. nr.4019/martie 2024, prin domiciliu se înțelege inclusiv reședința.

În clasa pregătitoare sunt înscriși copiii care au urmat învățământul preșcolar și împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2026. Pentru motive întemeiate, cum ar fi: boala, lipsa infrastructurii la nivel local, domiciliul temporar în străinătate, se pot înscrie în clasa pregătitoare și copiii care nu au urmat învățământul preșcolar.

Copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2026, inclusiv, pot fi înscriși în clasa pregătitoare în baza unei recomandări (dacă au frecventat grădinița), respectiv a unei evaluări (dacă nu au frecventat grădinița sau se întorc din străinătate) în vederea înscrierii în învățământul primar.Evaluarea copiilor aflați în această situație se va face în perioada 16 – 30 martie 2026.

Pentru copiii care au frecventat grădinița recomandarea este eliberată de către grădinița frecventată.

Modelul de cerere pentru solicitarea recomandării va fi afișat în data de 13 martie 2026 pe canalele de comunicare ale Inspectoratului Școlar Județean Cluj și ale grădinițelor.

Cererilor transmise/depuse se vor înregistra la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare.

Pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate evaluarea pentru obținerea recomandării se face de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Cluj (CJRAE Cluj).

Modelul de cerere pentru evaluarea dezvoltării copiilor va fi afișat de către CJRAE Cluj în data de 13 martie 2026.Cererile în vederea evaluării copiilor vor fi depuse și înregistrate la CJRAE Cluj. Evaluarea dezvoltării copiilor se va realiza în fiecare oraș/municipiu din județul Cluj, conform programului postat pe site-ul I.Ș.J. Cluj, respectiv comunicat de CJRAE Cluj.

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2026, inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, în anul școlar 2026-2027 sau ai celor pentru care nivelul de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliați în vederea înscrierii copiilor la grădiniță, în grupa mare.

La cererea scrisă a părinților/reprezentantului legal, în cazuri justificate, înscrierea în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2026 poate fi amânată cu maximum un an. În perioada 16 – 30 martie 2026, Comisia județeană de înscriere a copiilor în învățământul primar constituită la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Cluj soluționează situațiile excepționale care necesită amânarea înscrierii în învățământul primar.

Toate unitățile de învățământ preuniversitar au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar, indiferent dacă părinții fac parte sau nu din circumscripția respectivă.

Calendarul înscrierii în învățământul primar:

Prima etapă de înscriere

13 martie 2026 _Afișarea circumscripțiilor și a numărului de clase pregătitoare, la sediul școlii și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Cluj;

_Afișarea circumscripțiilor și a numărului de clase pregătitoare, la sediul școlii și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Cluj; 31 martie 2026 – 6 mai 2026:

Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/reprezentanți legali, online sau la școala la care se solicită înscrierea copiilor; Depunerea/transmiterea cererilor-tip de înscriere la școala la care se solicită încrierea copiilor; Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică;

6 – 11 mai 2026 _Procesarea cererilor de înscriere și repartizarea copiilor la școala de circumscripție;

_Procesarea cererilor de înscriere și repartizarea copiilor la școala de circumscripție; 13 – 20 mai 2026 _Procesarea cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă școală, decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere;

_Procesarea cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă școală, decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere; 21 mai 2026 _Procesarea cererilor și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă școală, decât școala de circuscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție;

_Procesarea cererilor și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă școală, decât școala de circuscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție; 21 mai 2026_Afișarea, în școli și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Cluj, a copiilor înscriși și a numărului de locuri rămase libere după prima etapă de înscriere.

A doua etapă de înscriere

22 mai 2026 _Comunicarea procedurii specifice, elaborată de Inspectoratul Școlar Județean Cluj, pentru repartizarea copiilor pe locurile disponibile;

_Comunicarea procedurii specifice, elaborată de Inspectoratul Școlar Județean Cluj, pentru repartizarea copiilor pe locurile disponibile; 25 mai – 29 mai 2026 _Depunerea cererilor de înscriere la școala aflată pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate;

_Depunerea cererilor de înscriere la școala aflată pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate; 2 iunie – 8 iunie 2026 _Validarea cererilor de înscriere la școala aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor;

_Validarea cererilor de înscriere la școala aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor; 9 iunie – 15 iunie 2026 _Procesarea cererilor de înscriere;

_Procesarea cererilor de înscriere; 16 iunie 2026 _Afișarea, la fiecare școală, a listelor copiilor înscriși în clasa pregătitoare

_Afișarea, la fiecare școală, a listelor copiilor înscriși în clasa pregătitoare 1 septembrie – 4 septembrie 2026

Centralizarea și soluționarea, de către inspectoratul școlar, a cererilor părinților ai căror copii nu au fost încă înscriși la o unitate de învățământ; Soluționarea, de către inspectoratul școlar, o oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, în interesul superior al copilului.

„Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare este o etapă importantă în viața familiilor, de aceea recomand părinților să se informeze cu privire la calendarul înscrierii, la circumscripțiile școlare, la criteriile specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ, să consulte site-urile școlilor și să se informeze din materialele de promovare cu privire la oferta educațională și la facilitățile oferite de către unitățile de învățământ, astfel încât să aleagă, informați, unitatea de învățământ la care își vor înscrie copiii. În foarte multe situații, școlile de cartier, din proximitatea locuinței, oferă condiții mult mai bune în ceea ce privește infrastructura școlară, datorită lucrărilor de modernizare și de reabilitare efectuate de Primăria municipiului Cluj-Napoca, astfel încât nu se justifică eforturile pe care părinții le fac de a găsi soluții pentru a înscrie copiii în școlile din zona centrală a orașului, aglomerând unitățile de învățământ și programul copiilor”, a declarat doamna Marinela Marc, inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

Toate informațiile cu privire la calendarul și la etapele înscrierii în învățământul primar, în anul școlar 2026-2027, pot fi consultate pe site-ul unităților de învățământ preuniversitar și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Cluj, https://www.isjcj.ro.

TEL VERDE_I.Ș.J. Cluj_CLASA PREGĂTITOARE_2026-2027: 0800816264, disponibil de luni până joi, în intervalul orar 9:00-16:00 și vineri, între orele 9:00-14:00.