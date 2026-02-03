Înstrăinarea femeii se vindecă prin iubire şi prin delicateţe, nu prin dojană şi mânie | Părintele Iosif Vatopedinul

Sfântul Ioan Gură de Aur: „În zadar se săvârşeşte Liturghia în fiecare zi dacă nu vă împărtăşiţi [...] Acestea le spun nu ca să vă împărtăşiţi oricum, la întâmplare, ci ca să vă faceţi vrednici. Omule, nu eşti vrednic să te împărtăşeşti? Atunci nici pe celelalte...