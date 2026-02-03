Radio Renașterea

Înstrăinarea femeii se vindecă prin iubire şi prin delicateţe, nu prin dojană şi mânie | Părintele Iosif Vatopedinul

Vorbe de înțelepciune

Părintele Iosif Vatopedinul:

„Bărbatul „Să trăiască în înţelepciune cu femeia sa, ca fiind făptură mai slabă”, (1Pt. 3,7). Asta înseamnă că înstrăinarea femeii se vindecă prin iubire şi prin delicateţe, nu prin dojană şi mânie.”

