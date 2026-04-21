Întâlnire de suflet a familiilor preoțești din Protopopiatul Cluj 1

În contextul Anului omagial al familiei creștine, s-a desfășurat, luni, 20 aprilie 2026, la inițiativa părintelui protopop Dan Hognogi, o întâlnire duhovnicească deosebită, adunând laolaltă familiile preoțești din cuprinsul Protopopiatul Ortodox Român Cluj 1. Evenimentul, gândit ca un popas de odihnă sufletească și împărtășire frățească, s-a bucurat de înalta binecuvântare a Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, care a și fost prezent în mijlocul participanților.

Răspuns la îndemnul anului pastoral de a redescoperi și întări familia creștină ca „biserică în miniatură”, întâlnirea a reunit preoți și soții preoțești, împreună cu copiii lor, într-o atmosferă caldă, plină de bucurie și cântări bisericești. După ce a oficiat o scurtă rugăciune de mulțumire, Părintele Mitropolit Andrei a adresat un cuvânt părintesc, în care a vorbit despre chemarea familiei preoțești de a fi oglindă a iubirii netrecătoare a lui Hristos și a Bisericii.

„Preotul nu slujește singur – alături de el este soția, copiii, toată familia. Când familia preotului este unită în rugăciune și în fapte bune, atunci și comunitatea se zidește mai ușor”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa, îndemnându-i pe cei prezenți să cultive tăcerea sfântă în casă, citirea Scripturii și spovedania regulată, ca temelii ale familiei creștine autentice.

Un moment deosebit al întâlnirii l-a constituit prelegerea doamnei preotese Sabina Ostaș, care a vorbit despre familia creștină – despre provocările ei actuale, dar și despre frumusețea și tăria pe care le primește din rugăciune, iertare și împărtășirea cu Hristos. Cuvintele sale, pline de experiență duhovnicească și sensibilitate maternă, au ajuns la inimile celor prezenți, stârnind întrebări și mărturisiri din partea soțiilor de preoți.

Partea artistică a evenimentului a fost bogată și emoționantă. Corala Protopopiatului Cluj 1 a susținut un program de cântări bisericești și pricesne, interpretate cu multă dăruire și har, creând o atmosferă de rugăciune și bucurie. De asemenea, doamna preoteasă Sabina Ostaș a oferit un moment artistic personal, prin care a încântat și a zidit sufletește audiența.

Un gest simbolic de profundă semnificație a avut loc la finalul întâlnirii: Părintele Protopop a oferit în dar Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei o icoană din partea Protopopiatului, pe care este înfățișat chipul Maicii Domnului cu Pruncul Iisus în brațe – adevărat chip al familiei desăvârșite. Prin acest dar, părintele protopop a dorit să exprime recunoștința tuturor familiilor preoțești pentru părinteasca îndrumare și binecuvântarea oferită.

La final, Părintele Protopop de Cluj 1 a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Andrei pentru prezența și călăuzirea duhovnicească, precum și tuturor familiilor care au răspuns invitației, arătând că unitatea preoțească se întărește atunci când slujitorii Sfintelor Altare își întâlnesc nu doar la slujbe, ci și la masa bucuriei frățești.