Întâlnire de suflet între PS Părinte Samuel Bistrițeanul și elevii Colegiului Ortodox din Cluj-Napoca

Luni, 10 noiembrie 2025, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a efectuat prima vizită în mijlocul profesorilor și elevilor de la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”, Ciclul gimnazial, unde a slujit ca duhovnic și profesor din anul 2013 până la alegerea sa ca Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Vizita ierarhului a fost una de bucurie și emoție, mai ales pentru cei care l-au avut ani la rând ca îndrumător duhovnicesc. Preasfinția Sa a trecut prin mai multe clase – a VIII-a A, B și C, precum și a V-a C – și a participat la ora de religie, unde a dialogat cu elevii.

Pornind de la cuvintele Evangheliei zilei: „Fericiți sunt ochii care văd cele ce vedeți voi! Căci zic vouă: Mulți proroci și regi au voit să vadă ceea ce vedeți voi, dar n-au văzut, și să audă ceea ce auziți voi, dar n-au auzit” (Luca 10, 23-24), Preasfințitul Părinte Samuel le-a vorbit copiilor despre darul de a trăi aproape de Biserică, despre privilegiul de a participa la Sfânta Liturghie în timpul săptămânii și despre cât de important este să păstreze credința ca pe o lumină călăuzitoare în viață.

În cadrul ciclului gimnazial există o rânduială liturgică săptămânală, prin care elevii participă regulat la Sfânta Liturghie, după o rânduială bine stabilită: clasele de A – lunea, clasele de B – miercurea, iar clasele de C – vinerea, răspunsurile liturgice fiind date de elevi, împreună cu profesorii lor.

„Anii petrecuți în această școală sunt o binecuvântare, dar și o responsabilitate – o chemare de a crește frumos, în iubire de Dumnezeu și de semeni”, a subliniat ierarhul.

La finalul întâlnirii, Preasfinția Sa le-a oferit tuturor profesorilor și elevilor daruri simbolice, ca semn al apropierii și al dragostei părintești. Cadrele didactice i-au mulțumit pentru vizită, pentru cuvintele de folos și pentru binecuvântarea adusă comunității școlii.

Text și foto: Marian Șomlea