Întâlnire de suflet la Memorialul Gherla: evocarea Rugului Aprins și lansare de carte dedicată părintelui Vasile Vasilache

Memorialul Gherla găzduiește duminică, 10 mai 2026, de la ora 19:00, o nouă întâlnire cultural-duhovnicească dedicată memoriei mărturisitorilor credinței și lucrării lor duhovnicești.

Evenimentul propune o incursiune în universul spiritual al Rugului Aprins, readucând în atenție chipuri luminoase ale Ortodoxiei românești, între care frații Haralambie Vasilache și Vasile Vasilache, precum și personalitatea cuviosului Ioan Kulîghin.

Invitații serii sunt părintele Robert Anton Kovacs și istoricul Marius Vasileanu, doi cercetători preocupați de recuperarea memoriei duhovnicești a unor mari părinți ai secolului trecut.

Cu acest prilej va avea loc lansarea volumului „Personalitatea duhovnicească a părintelui Vasile Vasilache. Coordonate biografice și perspective spirituale”, semnat de părintele Robert Anton Kovacs, precum și prezentarea cărții „Străinul trimis de Domnul – Părintele Ioan Kulîghin, însoțitor duhovnicesc al Rugului Aprins”, volum prezentat de istoricul Marius Vasileanu.

Întâlnirea se anunță a fi un prilej de reflecție și redescoperire a unor pagini de istorie duhovnicească românească, într-un loc care păstrează vie memoria suferinței, dar și a biruinței prin credință.