Întâlnire între primarul Emil Boc și directorii de școli din Cluj-Napoca, înaintea noului an școlar

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a avut marți o întâlnire cu directorii unităților de învățământ preuniversitar și preșcolar din oraș, alături de inspectorul școlar general Marinela Marc, pe tema pregătirilor pentru deschiderea anului școlar.

Discuțiile au vizat stadiul reparațiilor la școli și proiectele aflate în derulare prin PNRR, asigurarea autobuzelor școlare și a transportului pentru elevii ale căror școli sunt în proces de reabilitare, precum și menținerea gratuității abonamentelor școlare. De asemenea, au fost abordate aspecte legate de funcționarea curților școlare și în afara programului de cursuri, arborarea drapelelor României și Uniunii Europene, instalarea butoanelor de panică, asigurarea finanțării complementare și a cheltuielilor necesare pentru mobilier, echipamente și încălzire.

Un alt punct discutat a vizat infrastructura din preajma unităților de învățământ, din perspectiva siguranței publice.

Primarul Emil Boc a mulțumit inspectorului școlar general pentru modul în care coordonează activitatea educațională din județ, precum și directorilor de școli pentru implicare. Totodată, le-a transmis urări de succes pentru noul an școlar.